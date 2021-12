El català no està a la UCI, però cal treballar i abocar-hi tots els recursos per fomentar el seu ús fora de les aules per evitar que quedi com una llengua “només acadèmica”. Aquesta és la conclusió a la que ha arribat el Departament d’Educació després d’analitzar les dades de l’enquesta realitzada pel Consell d’Avaluació Superior a alumnes de 4t d’ESO de 55 centres d’arreu del país. Per Núria Mora, secretària de Transformació Educativa, les dades dibuixen un escenari que “no és el desitjat” perquè apunten una davallada important de l’ús del català, no tant del seu coneixement. Per disposar de més dades que ajudin a afinar les accions a emprendre, el departament ha demanat reproduir aquest informe amb l’alumnat de sisè.

L’estudi sobre l’ús de la llengua a l’educació, elaborat pel Consell Superior d’Avaluació (CSA), s'ha presentat aquest dijous a Santa Coloma de Gramenet en el marc d'una jornada de reflexió sobre l'ús del català a l'educació organitzada pel Consell Escolar de Catalunya (CEC).Un cop finalitzat l'acte, en declaracions als mitjans de comunicació, Carles Vega, president del CSA, ha destacat que les dades de l'estudi reflecteixen, entre d'altres factors, l'impacte sobre l'ús de la llengua que està tenint la immigració. En aquest sentit, ha recordat que l'arribada de famílies nouvingudes fa que molts alumnes s'incorporin al sistema educatiu directament a secundària i que si no veuen que el català els pot ser útil fora de les aules i per al seu futur professional el "rebutgin". "El sistema educatiu no ha de salvar la llengua, però sí posar en alerta a la societat sobre que pot esperar del català si no es reacciona", ha afegit. Per Per Núria Mora, secretària de Transformació Educativa, aquesta realitat obliga a treballar en un pla d'impuls on s'hi han d'abocar tots els recursos necessaris per intentar revertir aquesta situació i aconseguir que el català sigui "una realitat més enllà de la llengua acadèmica". Una feina on s'hi han d'implicar altres departaments del Govern, com el de Cultura per exemple. Per disposar de més dades que ajudin a concretar les accions a impulsar, Mora ha anunciat que l'estudi sobre la llengua a l'educació es replicarà als alumnes de sisè. També que es farà un seguiment del pla de millora i increment d'usos lingüístics que es posarà en marxa el pròxim mes de gener a més de 200 centres educatius de Catalunya.