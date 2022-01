L’Institut Obert de Catalunya (IOC) ha anunciat aquest dimecres nova convocatòria d’exàmens per als 8.000 estudiants d’FP online que dissabte es van quedar sense poder realitzar-los a causa d’una avaria informàtica de la plataforma de l’IOC. Els alumnes estaven inquiets i indignats des d’aleshores, ja que fins avui l’institut que dirigeix Carolina Palomares i que depèn del Departament d’Educació no s’hi havia tornat a comunicar. Així mateix, l’IOC assegura que Educació «està introduint millores tècniques addicionals a la plataforma virtual» perquè no tornin a produir-se incidències.

Aquesta plataforma està preparada per aguantar uns 400 o 500 usuaris alhora, però no 8.000 com va ser el cas de dissabte, segons han assenyalat a El Periódico fonts de la Conselleria de Polítiques Digitals, que apunten a una errada de planificació d’Educació per no haver-ho tingut en compte. Així les proves d’avaluació final PAF 1 seran els dies 29 i 30 de gener i 5 i 6 de febrer, amb el mateix horari general que els exàmens del 15 de gener. Les proves PAF 2 seran els dies 19 i 20 de febrer. En un comunicat, l’IOC assenyala que l’alumnat que va poder realitzar els exàmens el dia 15 tenen l’opció de tornar a fer-los o donar per vàlids els que ja van fer i van entregar el dia 15. En el cas que triïn tornar a examinar-se, l’examen que van entregar no serà ni corregit ni qualificat i la nota que s’obtindrà serà la del nou examen.