Els matins acostumen a ser un moment força estressant a la majoria de cases, cada infant es lleva a la seva manera, alguns ho fan força ràpid i els altres els costa sortir del llit. Hem d’aconseguir que es vesteixin, esmorzin, es rentin les dents i es preparin la motxilla per arribar a l’escola a temps. I això sovint és font de conflictes, just en el moment de marxar volen portar una cosa a l’escola que no troben, o volen posar-se una peça de roba que no està neta. Quan els infants són petits, n’hi ha que ho volen fer tots sols i d’altres que volen que els vestim i que ho fem tot nosaltres, trobar el punt just d’ajuda sense interferir però també buscant la seva autonomia es converteix en un repte per a les famílies.

Ens llevem amb el temps suficient? A vegades deu minuts abans marca la diferència entre haver de córrer o poder marxar tranquils de casa. Quines tasques creus que pot fer el teu fill per ell mateix? Ho has parlat amb ell? La psicopedagoga Clara Puigventós explica en el nou episodi de Retalls d'Educació què s'ha de fer per preparar-se amb temps als matins. Recorda que també pots escoltar el podcast a través del canal de Spotify de Regió7.