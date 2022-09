Realment estem educant als nostres fills per a prevenir i erradicar l’assetjament? Com els afecten els comportaments i gestos que viuen diàriament en la família? La docent i presidenta de No al Acoso Escolar (NACE) Carmen Cabestany proposa reflexionar sobre set expressions quotidianes habituals en l’entorn familiar, i les conductes que representen, que poden portar, sense ser conscients d’això, a perpetuar el bullying.

«Perquè ho dic jo»

Tots hem pronunciat alguna vegada la sentenciadora frase «perquè ho dic jo!», o hem recorregut a crits, càstigs, xantatges o amenaces per a aconseguir que els nostres fills obeeixin. A curt termini, aconseguim el nostre propòsit, però ens hem parat a pensar en els efectes a llarg termini? «És molt probable que assimilin que els crits, el xantatge o les amenaces són formes vàlides de relacionar-se amb altres persones; que pensin que, per a sostenir la seva autoestima vacil·lant i sentir-se superiors, han d’imposar-se als altres trepitjant l’autoestima de l’altre», assegura l’experta Cabestany.

«Si et piquen, pica»

Encara que ho fem amb la millor de les intencions, quan els pares diem als nostres fills que es defensin picant, el que fem és fomentar una espiral de violència i ensenyar-los que l’agressió, de qualsevol tipus, és una eina vàlida per a resoldre els problemes», indica.

«El meu fill és molt responsable i sap el què fa»

«La majoria dels pares no sap quines pàgines visiten els seus fills. I la majoria dels nostres fills visiten webs de contingut pornogràfic o violent», adverteix Carme, que ens recorda el succeït recentment: «’El juego del calamar’, la reeixida sèrie de Netflix, va ser, durant dies, el tema de conversa del moment. Va ocupar tuits, espais en els informatius... i no precisament per les altíssimes dades d’audiència (que les va tenir), sinó per la preocupació que va estar generant el seu visionat per part d’infants i preadolescents. Encara que la plataforma indica que la sèrie és per a majors de 16 anys, molts professors han alertat que als patis dels col·legis els seus alumnes imiten alguns dels jocs que apareixen en la sèrie». Aquesta reflexió ens porta a preguntar-nos si els nostres fills estan consumint continguts que no són apropiats per a la seva edat: «Atenció!: tot això pot traduir-se després en una posada en pràctica a l’aula del que han après, viscut o escoltat».

«El meu fill, no! Qui ha dit això? On està la prova?»

Et diu el tutor o la mare d’un company i et diu que el teu fill li ha robat l’entrepà a Raül al pati. O que sempre es fica amb Lucía i, si ella plora, a sobre riu. El teu fill! El teu petit angelet, afectuós i adorable, com li farà mal a ningú? Perquè les dades demostren que l’assetjament escolar existeix; per tant, si hi ha víctimes que sofreixen, és perquè hi ha victimaris que els fan sofrir. A vegades l’agressor ja ha apuntat maneres en l’àmbit familiar, però no sempre és així. «Pot succeir que siguin encantadors a casa però es comportin cruelment amb els seus companys de classe». «Aquest model de pares sobreprotectors i excessivament permissius contribueix a perpetuar l’assetjament escolar», diu Carme, per a continuar instant-nos a establir normes i posar límits als nostres fills per a evitar que es converteixin «en petits tirans; i, en l’edat adulta, en autèntics maltractadors».

«Com falles aquest tir, animal?»

Lamentablement, una imatge que es repeteix en els camps de futbol els caps de setmana és la dels pares barallant-se entre ells o insultant a l’àrbitre. I què ocorre quan anem en el cotxe? Potser no insultem al conductor que ens ha fet una mala passada, encara que estiguin els nostres fills davant? «Els nostres fills no romanen aliens a aquestes situacions, sinó que aprenen d’elles, i no precisament una cosa bona… L’assetjament verbal és el més estès entre els nostres infants i adolescents. Ho normalitzen des de la infància », adverteix l’experta.

«Vaja pintes porta aquesta!»

La tolerància és, sense cap dubte, l’antídot contra el «bullying». Educar als nostres fills en el respecte a totes i cadascuna de les persones, independentment de les seves característiques i diferències, és un aprenentatge fonamental. Per a això, nosaltres hem de ser tolerants i respectuosos.

«Ara crides tu, ara crido jo»

«Si els nostres fills veuen que els progenitors estan tot el dia discutint, es criden, es falten al respecte..., aprendran que aquesta és la forma en la qual es relacionen les persones entre si i poden acabar reproduint aquest patró. A més, els crits i baralles els generen gran sofriment, inseguretat i, fins i tot, sentit de culpabilitat. (...) És important que a casa ens parlem bé, amb respecte i afecte; que existeixi un diàleg obert en el qual tothom pugui expressar la seva opinió. No significa que sempre hàgim d’estar d’acord en tot, però sí que quan no ho estem, podem dialogar per a arribar a un enteniment », insisteix Cabestany.