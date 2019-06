El pic de l'onada de calor arribarà a partir de divendres

Les temperatures començaran a pujar aquest dimarts a Catalunya per seguir en ascens fins a finals de setmana, quan previsiblement es registri la primera onada de calor de l'estiu, segons ha informat el servei Servei Meteorològic de Catalunya.

El Meteocat ha llançat un avís per calor per dimarts i dimecres a les comarques lleidatanes de Ponent, on les temperatures poden arribar aquests dos dies als 37 graus i no baixar de 20 graus a la nit.

Aquest dimarts, a la Catalunya Central, s'esperen temperatures màximes de 34-35 graus al Bages, a l'Anoia i al Solsonès. L'onada de calor arribarà al territori central a partir de divendre, quan ja es poden superar els 40 graus en divesos punts. L'episodi finalitzarà diumenge.

La predicció per a la ciutat de Barcelona indica que s'arribarà als 30 graus, uns 22 la nit de dimecres, mentre que a Tarragona es registraran entre 29 i 21 graus, i a Girona, entre 34 i 17.

El servei meteorològic preveu que les temperatures ascendiran dimecres per, en principi, arribar la punta de calor divendres, dissabte i diumenge.

El temps per aquest dimarts a Catalunya pronostica intervals de núvols alts, encara que al sud de Tarragona es veuran núvols baixos o boirines matinals. Hi haurà vent en suspensió. A Girona, el vent bufarà de nord fluix cap a component est, mentre a la resta el vent serà de l'est o sud-est, de fluix a moderat.