Els ruixats esquivaran aquest dijous la Catalunya Central

Aquest dijous, fins a migdia, hi haurà alguns ruixats forts a trams del sector central del litoral -comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme i Garraf-, que a la tarda es traslladaran a les comarques de Girona, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Tanmateix, a la Catalunya Central no s'espera tempesta. La temperatura no serà massa alta per l'època de l'any, amb els termòmetres entre els 27 i els 16 graus a la capital del Bages; entre els 25 i els 14 a Berga i els 29 i els 16 a Igualada.