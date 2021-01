El 2020 ha estat l'any més càlid des del 1950 a Catalunya

El 2020 ha estat un any càlid en general a tot Catalunya. La temperatura mitjana anual ha superat en més de mig grau el valor de la mitjana climàtica del període de referència –de 1961 a 1990- de manera generalitzada. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, i a falta de fer una anàlisi definitiva, el 2020 ha estat l'any més càlid des del 1950. Gairebé tots els mesos de l'any han presentat un comportament càlid, amb un febrer que ho va ser excepcionalment, i només amb l'excepció de l'octubre, que va ser un dels més freds de les últimes dècades a Catalunya.

Aquest 2020 cap estació de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques ha registrat una temperatura mitjana anual que sigui inferior al valor que li correspon a la mitjana climàtica de 1961 a 1990. La major part del territori ha tingut una anomalia d'1 grau respecte aquesta mitjana, mentre que a la ciutat de Barcelona hi ha hagut per quart any consecutiu el valor més alt d'anomalia, de +2 graus.

La temperatura mitjana anual més alta a Catalunya ha superat per poc els 18 graus a Barcelona, mentre que els indrets més freds s'han localitzat a zones de més altitud del Pirineu i Prepirineu, on ha quedat per sota dels 6 graus.



Any plujós

Pel que fa a la precipitació, a diferència del 2019 el 2020 ha estat un any plujós a la major part del territori. El percentatge que suposa la precipitació del 2020 respecte de la mitjana de referència del període 1961-1990 ha superat el 110% a gran part del país. En el cas del quadrant nord-est i el sud-oest del país s'hi ha recollit més del 150% de la mitjana climàtica, en concret a la capçalera de la Muga, al litoral i Prelitoral Central, al Vallès, el Maresme i Garrotxa, i a la zona pròxima als Ports.

En general, tot i que la passada tardor va ser seca, el balanç anual ha quedat ben compensat en general amb un hivern i una primavera plujosos, i també amb un estiu plujós a comarques del nord-est.

La precipitació total anual del 2020 ha presentat els valors més baixos a punts del Segrià i de la Noguera: 419 mm a Seròs (Segrià) i 419,3 mm a Algerri (Noguera). Els més alts s'han donat d'una banda a l'extrem nord-est del país, a la capçalera de la Muga, amb els 1839,5 mm recollits a Lliurona (Alt Empordà), i també a l'extrem oposat, al sud-oest, a la zona dels Ports amb els 1922,9 mm al PN dels Ports (Baix Ebre) que superen enguany qualsevol registre del Pirineu.



L'any més càlid des de 1950

A 15 de les 20 sèries que s'han usat per a construir una mitjana global del territori i que disposen de dades des del 1950, el 2020 se situa entre els 4 anys més càlids dels darrers 71 anys, i com el més càlid a les sèries climàtiques de Vielha, Igualada-Òdena, Girona i Caldes de Montbui i Barcelona- Observatori Fabra.

També a les dues sèries centenàries del país, el 2020 se situa com el segon més càlid dels darrers 116 anys a l'Observatori de l'Ebre, i com el més càlid de tots dels darrers 107 anys a l'Observatori Fabra de Barcelona.

Any més càlid a Europa

Segons l'informe preliminar del programa Copernicus de la Unió Europea (Copernicus Climate Change Service (C3S)) l'any 2020, a escala planetària, podria situar-se entre els tres més càlids des que hi ha registres, empatat amb el 2016, de manera que els sis anys més càlids s'hauran donat tots del 2015 ençà.

A escala europea, el 2020 resulta ser l'any més càlid des que hi ha registres, amb una temperatura mitjana que ha resultat 0,4 graus superior a la del 2019, rècord fins ara.