Protecció Civil manté la prealerta del pla Inuncat per pluges, possibles tempestes i calamarsades per al que queda d’aquest diumenge. L’agència de la Generalitat ha informat que es poden superar acumulacions de més de 20 litres per metre quadrat en tot just 30 minuts. La intensitat més gran de les precipitacions s’espera per a la nit, en un episodi que pot allargar-se fins a la mitjanit.

📢 Hem actualitzat l'avís d'AVUI fins a les 00 UTC.



⚠🌧 Intensitat de pluja: acumulacions de més de 20 mm en 30 minuts.



➡ ⏲ Les precipitacions més intenses es donaran fins al vespre. pic.twitter.com/wZ3RdVhUPY — Meteocat (@meteocat) 12 de septiembre de 2021

En el període de pluges anterior, registrat a l’inici d’aquest cap de setmana, els xàfecs i les tempestes registrades el vespre de divendres i fins a la matinada van deixar fins a 66,3 en algunes poblacions d’Osona i 65,7 a l’Alt Urgell, segons el Meteocat.

Aquesta tarda els ruixats han començat a descarregar amb intensitat a partir de les quatre de la tarda en alguns punts de la Catalunya Central. Ha estat a Sant Martí de Tous, a l'Anoia, on les precipitacions han anat acompanyades de pedres de grans dimensions i han deixat una fina capa blanca al terra dels carrers.

Avui a Tous ens hem hagut de posar la caputxa ☔️ pic.twitter.com/2I6Dzi5VCT — Cal Fuster de la Plaça (@CalFusterDeTous) 12 de septiembre de 2021

Així mateix, la tempesta de l'Anoia ens ha deixat imatges impressionants com la que ha compartit Meteocat a les xarxes socials, on es veu la formació considerable de núvols que ha passat per La Llacuna sense deixar cap precipitació considerable, segons ha informat el compte meteorològic del municipi a través de Twitter.

La tempesta de l'Anoia ens ha deixat imatges com aquesta, on es veu una tuba. https://t.co/zgXCuTKQaz — Meteocat (@meteocat) 12 de septiembre de 2021

La inestabilitat continuarà fent acte de presència durant la setmana vinent, amb ruixats que tornaran a moltes comarques.