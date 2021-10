Dissabte serà una jornada molt estable i predominarà el sol pràcticament tot el dia. Si bé, a primera hora hi haurà alguns núvols baixos al litoral central que aniran desapareixent durant el matí. A més, s'espera la presència de boira a la depressió Central, sobretot al Bages, fins a mig matí.

Pel que fa a les precipitacions, no s'esperen grans ruixats, encara que és possible que hi hagi algun feble i minso al litoral central.

Pel que fa a les temperatures, la mínima i la màxima continuen en tendència descendent. Els termòmetres es mouran entre els 6 i els 19 graus a Manresa; els 7 i els 15 a Moià; els 7 i els 19 a Igualada; els 6 i els 16 a Vic; els 5 i els 16 a Solsona; els 2 i els 14 a Puigcerdà i els 4 i els 18 a la Seu d'Urgell.