Dimarts s'espera un cel poc ennuvolat arreu del territori. Únicament hi haurà alguns estrats baixos matinals a la depressió Central que persistiran fins al migdia. Pel que fa a les precipitacions, no es descarta algun ruixat feble al litoral o al prelitoral durant el matí, però no hi ha cap avís per Situació Meteorològica de Perill.

La temperatura mínima i màxima seran similars o lleugerament més altes, encara que ja recorden a les de l'hivern. Els termòmetres oscil·laran entre els 2 i els 11 graus a Manresa; els 0 i els 11 a Igualada; els 0 i els 8 a Berga; els 0 i els 0 a Solsona; els -1 i els 11 a la Seu d'Urgell i els -2 i al 7 a Puigcerdà.