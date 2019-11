Vox supera en una trentena de municipis el límit mínim per poder obtenir regidors

En unes eleccions municipals i amb els resultats de diumenge Vox hauria superat el mínim per tenir regidors en 32 ajuntaments de les comarques centrals. És el nombre de municipis on aquesta formació va sumar més del 5% del total de vots, que és el percentatge on la llei estableix el llindar per sobre del qual s'obtenen representants al ple municipal. Manresa se situa just a la frontera, i seria la primera població que quedaria per sota d'aquest 5%. A la capital del Bages, a les eleccions de diumenge van votar Vox 1.816 persones, que suposen el 4,95% del total dels sufragis emesos.

L'auge del partit d'ultradreta en el conjunt de les comarques centrals es va deixar notar diumenge especialment a l'Anoia i al Bages, que sumen 26 dels 32 municipis on Vox va superar aquest 5% (vegeu el rànquing a la llista de l'esquerra). En aquest mateix bloc, hi ha quatre municipis de la Cerda-nya, un del Berguedà i un del Moianès, mentre que no hi ha cap població del Solsonès on Vox vagi aconseguir superar diumenge el 5% dels vots.



El cas del Pont de Vilomara

Com ja va passar en les anteriors eleccions generals de l'abril, el Pont de Vilomara és on Vox ha tingut un suport més ampli, en aquest cas amb el 13,20% dels sufragis respecte del 7,53% de fa mig any. En uns comicis municipals això s'hauria traduït en un representant a l'Ajuntament, com el que va obtenir Cs a les eleccions del maig amb el 12,47% dels vots.

Al Pont de Vilomara Vox es va convertir diumenge en la quarta força més votada, per sota del PSC i d'ERC, i trepitjant els talons a En Comú Podem, que va obtenir el 13,64% dels sufragis. A Cabrera d'Anoia, Vox també va ser la quarta força, amb un suport similar (del 12,11%), que també s'hauria traduït en un regidor si les eleccions haguessin estat municipals. A més distància, i amb xifres que no arriben al 10%, se situen la resta de municipis, en la majoria dels quals la formació d'ultradreta va aconseguir doblar el suport obtingut a les generals de l'abril passat.



Més suport com més al sud

L'Anoia (amb el 6,45% del total de vots) i el Bages (amb el 5,20%) són les dues comarques amb més presència de Vox, i en tots dos casos es concentra en poblacions properes entre si i situades a les zones més meridionals de les dues comarques; per sota d'Igualada i al Bages sud.

Per altra banda, i per bé que queda relegada com a mínim a quarta força (tret de la Quar, on diumenge va empatar al tercer lloc amb el PSC i Junts), la formació té una presència destacada en poblacions grans, com són Masquefa, Montbui, Piera i Vilanova en el cas de l'Anoia, i Sant Joan, Sant Vicenç i Sant Fruitós, en el cas del Bages. Tanmateix, Puigcerdà és l'única capital que figura entre els 32 municipis on Vox va superar diumenge el 5% dels sufragis. Manresa es troba en la posició 33 del rànquing, Igualada a la 39, Moià a la 69, Solsona a la 74, i Berga a la 77. Vox va ser la setena força més votada a totes les capitals de comarca de la Catalunya Central, per sobre de Cs i de Més País, tret de Puigcerdà i de Moià, on la formació d'ultradreta es va situar en sisena posició.



Cap vot en 13 municipis

Tot i que també va experimentar un augment als comicis de diumenge respecte dels de l'abril passat, el suport de la formació d'ultradreta a la Cerdanya, al Moianès, i sobretot al Solsonès i al Berguedà, queda molt per sota dels resultats obtinguts a l'Anoia i el Bages. Són territoris menys poblats i els que tenen un nombre més elevat de poblacions on la presència de Vox és testimonial o fins i tot nul·la.

En el seu conjunt, aquestes comarques sumen 136 municipis, en 13 dels quals diumenge Vox no va obtenir cap vot. Sis són del Berguedà (Capolat, Castell de l'Areny, Fígols, Gisclareny, Sant Jaume de Frontanya i Sant Julià de Cerda-nyola), n'hi ha dos del Solsonès (Clariana de Cardener i la Molsosa), dos de la Cerdanya (Ger i Lles), dos més de l'Anoia (Castell-follit de Riubregós i Sant Pere Sallavinera), i només un del Bages (Gaià). En el conjunt del Moianès, Vox va obtenir tan sols el 3,13% dels sufragis, però com a mínim un vot en totes les poblacions de la comarca.



Amb diputats al Parlament

Els resultats de diumenge també podrien donar a Vox representants al Parlament de Catalunya si s'hagués tractat d'unes eleccions autonòmiques. En aquest cas, el llindar mínim perquè els partits puguin obtenir algun diputat és del 3%, i diumenge la formació ultradretana va superar aquest percentatge en totes les demarcacions (va ser del 8,09 a Tarragona, del 6,33 a Barcelona, del 5,21 a Girona i del 4,5 a Lleida).