Sallent encara el pròxim mandat municipal amb el futur de la mineria sobre la taula

El pròxim 30 de juny acaba la pròrroga de dos anys perquè ICL Iberia, l'empresa que gestiona les mines del Bages, deixi d'abocar al runam salí del Cogulló de Sallent, una muntanya que acumula 48 milions de tones de sal que es desprèn de la potassa. La data suposarà un abans i un després en la història de la mineria del Bages, ja que posarà fi a l'activitat en aquesta població. El Cogulló ha estat, durant anys, focus de polèmica per qüestions mediambientals, i ara una sentència del TSJC posa punt final al seu creixement. L'empresa veu aquesta fita com una "oportunitat". Hi estan d'acord els tres alcaldables de Sallent, David Saldoni (JxCat), Oriol Ribalta (ERC), i Guillem Cabra (Fem Poble). Tots tres coincideixen en el fet que mantenir els llocs de treball i respectar el medi ambient ha de ser compatible.

La mineria és, des de la primera meitat del segle XX, un dels principals sectors econòmics de la comarca del Bages. Ara, el futur de la mineria encara una nova etapa amb el punt final al creixement del Cogulló. Una sentència ferma del TSJC obliga l'empresa a deixar-hi d'abocar runam salí el 30 de juny d'aquest 2019, després de dos anys de pròrroga. Iberpotash, a més, haurà de retirar tot el material que hi ha acumulat des de l'abril del 2008. És a dir, des de la data en què la Generalitat va concedir l'autorització ambiental que inicialment donava empara a aquests abocaments, però que una sentència del TSJC va anul·lar el 2013, i que el Suprem va ratificar dos anys més tard.

Actualment, el runam salí de Sallent té 48 milions de tones de sal. En els darrers dos anys de pròrroga, segons dades d'Iberpotash, s'hi ha abocat 1,5 milions de tones i, per tornar als paràmetres del 2008, que és el que ordena la sentència, caldria retirar entre 13 i 14 milions de tones, segons càlculs del Govern.

Tot i això, segons ha explicat la subdirectora general d'estratègies territorials i coneixement, Rosa Vilella, l'empresa i el Govern van signar un acord mitjançant el qual, ICL Iberia es compromet a retirar tot el runam del Cogulló, és a dir, els 48 milions de tones de sal en els pròxims 50 anys.



Sobre la taula del pròxim alcalde



Els candidats a l'alcaldia de Sallent tenen clar que el tema d'Iberpotash continuarà sobre la taula aquest mandat. L'alcalde en funcions i candidat de JxCat, David Saldoni, ha explicat que vetllaran perquè el trasllat de Sallent a Súria es faci de manera "ordenada".

Saldoni considera que la nova situació és "un repte". "Hem de passar de tenir una gran amenaça a una nova oportunitat", ha dit. En aquest sentit, l'alcaldable defensa "el negoci de la restauració" i, entre les opcions, no descarta la turística. De fet, Saldoni creu que l'opció d'eliminar la sal a través del col·lector de salmorres no és "la més ecològica ni tampoc la millor".

De la seva banda, el candidat d'ERC, Oriol Ribalta, ha assegurat que el seu partit vetllarà pel manteniment dels llocs de treball i per avançar cap a una explotació "responsable i sostenible amb el medi ambient". "Tenim la sort de comptar amb la potassa i s'ha d'aprofitar, però amb respecte pel medi ambient. Crec que tot és compatible", ha explicat.

El candidat de Fem Poble, Guillem Cabra, ha lamentat que "durant molts anys, ni la Generalitat, ni els ajuntaments de la comarca, ni tampoc l'Estat han posat fre a una empresa que estava incomplint les normatives mediambientals". "S'ha fet la vista grossa i s'han fet legislacions a mida perquè una empresa molt poderosa pugués continuar contaminant la nostra comarca", ha assegurat. Tanmateix, Cabra creu que ara s'obre una nova oportunitat perquè, "d'una vegada per totes", l'empresa s'adoni que la solució no passa per continuar abocant sinó pel respecte al medi ambient.

Conscient que "no hi ha una solució màgica per fer desaparèixer el runam salí", Cabra considera que cal "voluntat per part de l'empresa i l'administració" perquè el runam es comenci a reduir.