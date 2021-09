Amb l’arribada de la tardor i la baixada de temperatures, cada cop fem més vida dins de casa, i per tant és important sentir-s’hi a gust. Saps que les plantes t’hi ajuden? Són decoratives, et permeten gaudir de naturalesa, contribueixen a purificar l’aire i milloren el teu benestar general. Vols saber quines plantes són les més apropiades per a l’interior? El ventall és molt ampli, però et fem algunes propostes.

Plantes fàcils de cuidar

Els cactus són una opció per a aquelles persones que volen plantes indestructibles, però n’ hi ha d’altres que tampoc no tenen cap complicació, com per exemple l’espatifil·li, que amb la seva combinació de verd i blanc només necessita una mica d’aigua cada dos o tres dies. Una altra planta molt resistent és el kalanchoe, amb fulles carnoses i molts flors. També són fàcils de cuidar la zamioculca, que necessita poca aigua i és pràcticament immune a les plagues, la schefflera, els anthurium en forma de cor, l’esvelta sansevieria o les iuques d’aire mexicà, entre d’altres.

Plantes que pengen

Les pots col·locar en mobles alts, sobre d’una tauleta auxiliar o penjar-les al costat d’una finestra. La millor planta per l’efecte cascada verda és el potus: creix ràpid i permet gaudir d’una cortina vegetal en poc temps, a més és fàcil de cuidar i té una llarga vida.

Altres plantes per aconseguir aquest efecte són les falgueres o l’heura, que també s’adapta a viure dins de casa amb poc manteniment i tolerant tant l’excés d’humitat, com la sequera o la falta de llum.

Beneficis de les plantes a casa

Tenir plantes a casa és una font de benestar. Milloren la salut perquè purifiquen l’aire alliberant-lo de toxines i absorbint impureses, i milloren les condicions d’humitat. A més, les plantes ajuden a augmentar la productivitat i la concentració. Quines són les millors?La llista és llarga i pots escollir segons els teus gustos: la sansevieria, les exòtiques palmeres de bambú, els elegants lliris, l’acolorida gerbera Daisy o el clàssic potus.

