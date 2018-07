Tarragona 2018 defensa «l'èxit» dels Jocs, però evita donar les xifres d'espectadors

L'organització de Tarragona 2018 ha defensat "l'èxit" dels XVIII Jocs Mediterranis amb la participació rècord i "massiva" d'atletes –més de 3.600-, però ha evitat donar xifres d'espectadors. En una roda de premsa de balanç, han apuntat que inicialment es van posar 161.000 entrades a la venda, però que finalment es van oferir unes 190.000 entrades. Amb tot, han ajornat l'anunci de quantes localitats s'han venut per quan s'acabi l'esdeveniment esportiu. Tot i això, han afirmat que estimen que l'assistència a les competicions, que ha anat "de menys a més", ha estat per damunt de la mitjana dels Jocs.

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha afirmat que tenen la sensació "real i objectiva" que han estat "a l'altura de les circumstàncies d'uns Jocs complicats", en què "no ha ajudat el context polític". L'organització també ha destacat la implicació de 2.800 voluntaris, als quals se'ls dedicarà l'avinguda principal de l'Anella Mediterrània, i les bones valoracions que han rebut de les instal·lacions i l'allotjament per part de les delegacions. La cloenda dels Jocs es farà aquest diumenge a les 21 hores al Nou Estadi del Nàstic.

El president del Comitè Internacional dels Jocs, Amar Addadi, ha afirmat que consideren "un èxit" els Jocs Mediterranis de Tarragona, tot i les "peripècies" que van suposar ajornar-los un any, i que l'organització ha fet "tot el millor amb els mitjans disponibles".

La nedadora Mireia Belmonte penjant la medalla a una companya, atletes francesos havent d'entonar l'himne per problemes de megafonia o l'ajornament del 3x3 de bàsquet per problemes amb la pista de joc, entre d'altres, han posat en entredit l'èxit de l´esdeveniment. Pel que fa a a aquestes incidències, que durant aquests dies han estat en el punt de mira, Ballesteros ha afirmat que, en alguns casos, venien derivades per l'alta participació d'atletes, amb 600 esportistes més dels que s'esperaven inicialment. L'alcalde també ha recordat que l'esdeveniment ha passat per algunes complicacions, sobretot en el primer terç de la competició, però que tot plegat s'ha anat solucionant mentre han anat passant els dies.

A banda, ha recordat altres contratemps, com "el canvi de calendari" o la situació econòmica i política, que "no ha ajudat excessivament". Amb tot, ha explicat que "la unitat d'acció de totes les institucions ha estat excel·lent".

Entre els punts positius, Ballesteros ha destacat que aquests són els primers Jocs Mediterranis que fan que els atletes quedin allotjats en una vila mediterrània configurada en hotels, en aquest cas a Port Aventura. Segons el batlle, aquesta va ser una manera d'esquivar les despeses que haurien suposat construir nous allotjaments dels quals dubtaven que se'n pogués treure partit més tard.

Sobre la poca presència de públic a les graderies durant algunes de les competicions, Ballesteros ha raonat que l'atracció ha anat "de menys a més": "he vist estadis no molt plens i estadis bastant plens", ha dit. En aquesta línia, ha afirmat que seria "injust" comparar la capacitat d'atreure públic de Tarragona, amb 136.000 habitants i 300.000 si es tenen en compte les ciutats del voltant, amb Mersin, a Turquia, que va ser seu de la competició el 2013 i que té gairebé 1 milió d'habitants. Amb tot, l'assistència estaria per damunt de la mitjana d'altres edicions dels Jocs Mediterranis, segons han afirmat. "Crec que estem fent un gra massa d'aquesta història", ha dit Ballesteros, que creu que han coincidit "moltes competicions" amb "poca població".

Pel que fa a les xifres d'entrades, l'organització s'ha negat a donar-les, escudant-se que amb les dades provisionals que compten no es pot fer un bon balanç. Així, s'han emplaçat a donar explicacions els pròxims dies, quan les dades siguin completes. El director executiu dels Jocs Mediterranis, Víctor Sánchez, ha explicat que les previsions inicials eren de posar a la venda 161.000 entrades, però que a causa de l'afluència d'atletes van haver de desdoblar instal·lacions i competicions, de manera que es van acabar oferint 194.000 entrades.

Alejandro Blanco, president del Comitè Olímpic Espanyol, ha reclamat que es tingui en compte l'opinió dels representants, voluntaris, atletes o espectadors per fer un balanç de l'esdeveniment, i ha carregat pel fet que s'hagin fet massa crítiques, sobretot des d'alguns mitjans de comunicació. En la mateixa línia s'ha expressat Ballesteros, que ha rebutjat entrar a fer una "caça de bruixes", tot i que ha reconegut que, de vegades, li passa pel cap. "Els jocs mai es poden valorar per una anècdota, cal valorar-los com a conjunt", ha defensat Blanco, que creu que l'esdeveniment té una importància que no se li ha acabat de donar.

L'alcalde de Tarragona ha afirmat que li encantaria que la ciutat fos, de nou, seu dels Jocs Mediterranis, tot i que no pot ser. Per això, i per aprofitar el gran llegat de l'esdeveniment, que són les instal·lacions que deixa, ja es busquen noves competicions per acollir. Ballesteros ha avançat que Tarragona serà una de les seus del Mundial Femení d'Handbol, juntament amb Granollers, Lleida o Castelló. Amb aquest campionat, confia que "s'ompliran els hotels".

La cloenda: el relleu a Orà

De cara a la cloenda d'aquest diumenge, Ballesteros ha afirmat que no sap del tot el contingut de la cerimònia, igual que en el cas de la inauguració. Preguntat sobre si hi haurà més presència de cultura catalana que en l'acte que va donar el tret de sortida als Jocs, l'alcalde ha explicat que serà una festa d'agraïment als atletes i voluntaris en què la cultura estarà representada. Tot i això, ha defensat que també hi va ser en l'acte d'inauguració, amb el català com a idioma cooficial i on es van elogiar figures com la de Pau Casals.

Per la cloenda hi ha uns 5.000 convidats, tot i que es disposa d'una reserva de 500 invitacions per a entitats civils, culturals i esportives del territori que vulguin assistir a l'acte. En concret, poden sol·licitar un màxim de deu entrades cadascuna per correu electrònic. Segons es va avançar, la cerimònia comptarà amb actuacions musicals, com la de l'artista Álvaro Soler. A més, es passarà el relleu a la pròxima ciutat que acollirà els Jocs Mediterranis, Orà, a Algèria.

La presència del vaixell de l'Armada

La presència del portaavions de l'armada LHD Juan Carlos I, que va atracar al port de Tarragona divendres i marxarà dilluns, ha estat una de les altres crítiques al consistori. L'organització s'ha desvinculat del vaixell militar, tot i que l'Armada va presentar la seva arribada a la ciutat amb la coincidència dels Jocs Mediterranis i va assegurar que la seva presència havia estat una petició expressa de l'alcalde.

En canvi, Ballesteros ha afirmat aquest diumenge que va ser l'Armada qui va oferir-ho: "és un element mediterrani que ha participat en moltes missions de pau", ha defensat Ballesteros, que ha explicat que dissabte hi havia cua per visitar el buc i que, quan se'ls va oferir, el consistori va dir que estaven "encantats" de rebre la seva visita.

Repreguntat per si havia estat l'alcalde qui havia sol·licitat la presència del buc militar, Ballesteros ha optat per la ironia i ha dit que es tractava d'una "carta als Reis" i que tenia "una il·lusió enorme per tenir un barquet".

Qui se n'ha desmarcat amb contundència, de nou, ha estat l'organització. Addadi ha afirmat que la presència del portaavions de l'Armada queda "totalment fora dels Jocs Mediterranis". "Estic totalment d'acord amb què no podem associar un dispositiu militar i de defensa amb l'esperit mediterrani, que està més dirigit cap a les intencions de pau, solidaritat i fraternitat", ha dit.

La participació en els Jocs

Els Jocs han comptat amb la participació de 3.648 esportistes, dels quals 1.468 han estat dones i 2.180 homes; i 2.010 oficials per sumar un total de 4.658 participants a Tarragona 2018. Les delegacions amb una participació més elevada han estat Itàlia, amb 413 inscrits, Espanya, amb 398 i Turquia, que ha aportat 346 esportistes. El nombre total de voluntaris ha estat finalment de 2.850, als que cal afegir els que han aportat les seus dels Jocs i els que han col·laborat amb Protecció Civil, entre d'altres. Tots els seus noms constaran en una placa que s'instal·larà a l'avinguda principal de l'Anella Mediterrània, que prendrà el nom de l'avinguda dels Voluntaris.

Durant els deu dies de competició, s'han mobilitzat entre 85 i 120 autobusos diaris. S'han disposat 11 línies A per atletes i 6 línies O per organització, voluntaris i mitjans de comunicació. S'han arribat a mobilitzar entre 1.000 i 1.300 persones diàries. Pel que fa als mitjans de comunicació, a l'esdeveniment s'hi ha inscrit 235 periodistes, 102 fotògrafs i 491 personal de televisions. En total, 828 persones de mitjans de comunicació, 119 dels quals internacionals.