Adrià Vinyes, un capità de la casa en el seu sisè any

? Fa sis any, l'ala pivot del CEFS Santpedor Adrià Vi-nyes arribava com a jugador del primer equip bagenc a la Divisió d'Honor Catalana. El primer any, l'equip va consumar el descens a Primera Catalana i, els següents tres anys, el conjunt de Santpedor no acabava d'assolir les primeres posicions per intentar pujar de categoria. L'any passat hi va haver un canvi de dinàmica, amb entrenador nou, i l'equip, dos anys després, ha aconseguit dos ascensos consecutius, fins arribar a Tercera Nacional. Vinyes creu que el punt fort ha estat «fer-nos forts a casa, com l'any passat», i l'aspecte negatiu «han sigut els partits fora de casa, on no hem sabut jugar amb la mateixa concentració i intensitat que com ho hem fet a Santpedor». El capità de l'equip santpedorenc diu que la clau també «ha estat el gran nivell de tota la plantilla i que tothom ha aportat el seu granet de sorra».