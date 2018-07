El CEFS Santpedor torna al lloc que li pertoca

«L'equip sènior està format per un grup de jugadors que, majoritàriament, fa temps que juguen junts i es coneixen molt bé. Una plantilla estable, competitiva i conjuntada és garantia d'èxit; i si a tot això afegim la bona feina de l'Agustí Comas, entrenador experimentat en aquestes categories, els bons resultats estan gairebé garantits». Així és com el president de l'entitat, Josep Maria Fius Camp, qui va agafar les regnes de la presidència la temporada passada, explicava la clau de l'èxit del primer equip dels CEFS Santpedor, destacant l'ascens fa unes setmanes a Tercera Nacional.

Com va passar el curs passat, el president del club santpedorenc afirma que l'ascens «no ha estat programat, però s'ha produït, i va ser a mesura que ens acostàvem al final de temporada que ho vam començar a veure clar».



Seguir amb la mateixa filosofia El CEFS Santpedor no canviarà la manera de treballar i de viure el futbol sala per ser equip de Tercera Nacional. Segons Josep Maria Fius, «com que som un club petit, el nostre principal objectiu és mantenir les categories, procurant que els jugadors progressin i gaudeixin de l'esport.

La nostra filosofia de club potencia el joc net i el gaudi dels jugadors per damunt dels resultat». El CEFS Santpedor té com a objectiu acollir tots aquells nens o nenes, prioritàriament de Santpedor, que els agrada el futbol sala i donar-los l'oportunitat de practicar l'esport de forma reglada .

L'esport, en general, i el futbol sala, en particular, potencia i preserva els valors humans que els nostres joves tenen. El president de l'entitat no veu futur al club si no és gràcies «al seu component humà, que amb la seva generosa dedicació fa possible aconseguir els petits reptes i objectius que ens proposem».



Ampliar la base amb jugadors

El club bagenc seguirà col·laborant amb les escoles del poble on tenen equips prebenjamins, benjamins i alevins, jugant a la competició organitzada pel Consell Esportiu del Bages

En la propera campanya, l'entitat santpedorenca té previst crear un equip d'infantils per jugar com a federats: «Una bona base és primordial per al creixement d'un club» segons Fius.

El CFS Santpedor vol implicar els dos equips sèniors en la direcció del club, ampliant la junta amb la presència d'alguns jugadors per tenir més unió i fer equip. «Així aconseguirem més cohesió i més impliació de la part més important i bàsica de qualsevol club esportiu: els jugadors», comentava el president del club.