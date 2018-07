El duet que vol llegar la perfecció

Inverteixen dia rere dia hores d'entrenament per afinar dos segons de la coreografia d'un ball. Viuen, amb una passió propera a l'obsessió, la seva fascinació i compromís amb el ball esportiu. Guillem Pascual i Rosa Carné s'han convertit en la primera parella espanyola a disputar una final continental i han ratificat el seu domini a Espanya, en llatins, ja que han guanyat el títol estatal, per tercer cop seguit, a Ourense.



Persistir des de la infantesa

El gracienc Guillem Pascual, de 29 anys, es va iniciar en el ball esportiu amb només vuit anys. «Els pares eren uns apassionats del ball. Jo, jugava a tennis, però la mare em va convèncer de provar el ball esportiu», rememora. «Només vaig estar mig any sense competir i durant tres ho vaig compaginar amb el tennis», assenyala.

El seu talent pel ball va començar a fructificar, premonitòriament, als estatals celebrats a Manresa el 2003, en proclamar-se campió en dues modalitats. L'any següent, amb Cristina Suárez com a parella, va protagonitzar una fita inèdita: guanyar els campionats d'Espanya de les tres disciplines (estàndard, llatins i deu balls). Abans de complir divuit anys, Guillem Pascual ja acumulava set títols estatals.

Rosa Carné, barcelonina de 25 anys, també va començar a ballar incitada pels pares. «Ells participaven en competicions sènior i jo i la meva germana, quasi sense adonar-nos-en, vam passar de jugar a ballar a entrenar a les escoles de ball», exposa Carné. «El dia del meu vuitè aniversari, vaig disputar la primera competició», afegeix, «i vaig assolir el cinquè lloc».

Els primers èxits no van arribar fins als 14 anys, un any després que Rosa Carné va començar a treballar amb Karina Rubio. La progressió de Carné i de la seva parella de ball d'aleshores, Joel López, va ser vertiginosa. En només un any van passar de signar el sisè lloc a l'estatal a conquerir el ceptre mundial del 2007, a més de destacar en grans competicions continentals com la Celtic Classic i l'Austrian Open Dance. L'any 2008, el de l'estrena a la categoria youth, Carné i López van ser finalistes a l'europeu i al mundial.

La parella que integren Guillem Pascual i Rosa Carné es va constituir a finals del 2009. En aquests vuit anys i mig les seves prestacions han anat in crescendo, tal com augurava el fet que, després de ballar mig any junts, ja es fessin un lloc al Top 50 mundial.

Guillem Pascual reconeix que accedir a la final de l'europeu de llatins «era un objectiu que perseguíem d'un temps ençà». Però ser campions continentals no els obsessiona. «Ens preocupa continuar millorant i progressant i com a conseqüència aconseguir els millors resultats possibles als propers europeus i mundials».



Ser feliç buscant l'excel·lència

«Els ballarins professionals busquem la perfecció», afegeix Carné. «La clau per millorar és ser feliç aprenent, fent camí», conclou. «Volem dotar el nostre ball del nivell dels campions, però amb el nostre propi segell. El que anhelem és deixar un llegat, una petja, ser un referent per als futurs ballarins», rebla Guillem Pascual.

Les sessions preparatòries al gimnàs i a Royal Dance, les competicions i les classes que donen, només els permeten desconnectar la segona quinzena d'agost. Ocupen el vuitè lloc al rànquing mundial i són conscients que, en els propers deu anys, poden engruixir notablement el seu currículum. En el moment del comiat, Guillem Pascual voldria oferir el seu mestratge als joves i fer de jutge, mentre Rosa Carné, sense descartar aquesta opció, voldria estudiar psicologia o conrear les seves inquietuds en els camps de la interpretació i de l'escriptura. A dia d'avui , però, centren el seu treball diari en mostrar les seves aptituds al proper mundial d'Ostrava, a la República Txeca, el primer cap de setmana d'octubre, i lligar la seva participació, reservada a les dotze millors parelles del rànquing, a la final del Grand Slam que, enguany, se celebrarà a Xangai, els dies 8 i 9 de desembre.