Thierno Boubacar es penja el bronze en la seva millor actuació en un estatal absolut

En poques setmanes ha guanyat els Jocs del Mediterrani amb la selecció estatal i el campionat de Catalunya, en els dos casos en categoria absolta; aquest cap de setmana ha arrodonit la seva brillant trajectòria d'aquest any amb la tercera plaça, també absoluta (nivell 10), en els campionats d'Espanya individuals, per equips i per autonomies celebrats a Guadalajara. El seu club, l'Egiba, ha fet una brillant competició i ha aconseguit 31 podis en els diferents nivells de Via Olímpica (la màxima de la gimnàstica estatal).

Thierno Boubacar, a més a més de pujar al tercer graó del podi de la general, la seva millor classificació en la màxima categoria de l'estatal, va aconseguir la medalla de plata en cavall amb arcs. En el mateix nivell 10, però entre les noies, Andrea Carmona era tercera en terra. En el nivell 9 (júnior elit), Fidel Serra va penjar-se la plata en salt i paral·leles. En nivell 8, Martí Flores va assolir el subcampionat d'Espanya i la plata també en barra. En el nivell 7, or en anelles per a Aitor Gómez.

L'equip de l'Egiba, integrat per Laia Font, Laura Torrente, Ona Sánchez i Rozanna Filip va ser campió en el nivell 6. En aquesta mateixa categoria, els nois Arnau Delgado, Martí Estarli i Pau Sucias van ser subcampions. A títol individual, Laia Font va ser segona classificada de la general i en barra i tercera en salt i paral·leles. Pau Sucias va obtenir el bronze de la general i l'or en terra i paral·leles; Arnau Delgado, or en barra i bronze en cavall amb arcs; i Martí Estarli, plata en barra.

En el nivell 2, Júlia Garcia, Júlia Sánchez i Clàudia Carretero foren terceres per equips; individualment, Julia Sánchez va ser tercera en paral·leles. Les més jovenetes, Maria Comallonga, Júlia Monteagudo i Laia Rosas van aconseguir el primer lloc per equips. Maria Comallonga, de només vuit anys, va ser la guanyadora individual (premi de 500 euros gentilesa de Divina Pastora) , i també va penjar-se l'or en salt i paral·leles i el bronze en barra. Per la seva part, Laia Rosas va aconseguir l'or en terra.

Pel que fa a la competició per autonomies, Catalunya va ser primera classificada en la categoria sub-12 amb Maria Comallonga (nivell 1) i també en sub-14 amb Laia Font (nivell 6). En l'apartat masculí, segon lloc absolut amb Thierno Boubacar.