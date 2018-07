Esparreguera i Martorell són al mateix grup a la Lliga Catalana EBA

La Federació Catalana de Bàsquet va donar a conèixer els vuit grups de la primera fase de la 37a edició de la Lliga Catalana EBA. Dels tres equips de les nostres comarques que prendran part en la competició, dos, el Martorell i l'Esparreguera, estan enquadrats al mateix grup, el 3, juntament amb el Castellbisbal. Esparreguerins i martorellencs s'enfrontaran el dimarts 11 de setembre a les 18.30 h, al pavelló Ramon Martí. Pel que fa a l'Igualada, és al grup 7 amb l'Andorra i el Pardinyes.

D'altra banda, la Federació Espanyola també va fer públic el calendari del grup C-A de la Lliga EBA, on hi haurà els tres conjunts de casa nostra. El Tenea Esparreguera debutarà a casa davant el Quart, el dissabte 22 de setembre a partir de les 18.30 h. El Martorell també s'estrenarà al seu pavelló, el mateix dia a les 18 hores davant el Valls. Finalment, l'Igualada iniciarà el curs com a visitant, a la pista del Mataró Feimat, el diumenge 23 a les 18 hores.