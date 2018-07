Clàudia Pons dirigirà la selecció absoluta femenina d'Espanya

La comissió de futbol sala de la Federació Espanyola de futbol ha designat la baganesa Clàudia Pons com a nova seleccionadora absoluta femenina. Amb l'arribada de José Venáncio López com adirector tècnic esportiu de futbol sala de la RFEF, s'han produït diversos canvis, el de la mateixa Clàudia Pons en el lloc d'Alícia Morell, però també en la selecció masculina, que ara dirigirà Federico Vidal, després de vuit anys de feina a la pròpia Federació Espanyola de futbol.

Clàudia Pons ha treballat els dar-rers tres anys per la Lliga Catalana de futbol sala (FCF) dirigint les seleccions sub-17 i sub-21, una tasca que compaginava amb la direcció de la selecció estatal femenina sub-17. El febrer, Pons va aconseguir, amb el combinat català sub-21, el campionat d'Espanya a Salou.

Com a jugadora, Clàudia Pons va jugar dues llargues etapes amb el Gironella (era la capitana), club amb el qual va ascendir a Divisió d'Honor la temporada 2003-04; també va ser al Cajasur Còrdova, aconseguint amb el club andalús, dues lligues, una Supercopa i una Copa Ibèrica; igualment va ser subcampiona de la Copa d'Espanya. Així mateix, va jugar amb la selecció espanyola absoluta ( tres edicions del Torneig Mundial) i amb la catalana. Fa tres anys, Clàudia Pons va ser homenatjada per la seva llarga trajectòria com a jugadora.

Pel que fa a entrenadora, la tècnica de Bagà, de 33 anys, disposa del tercer nivell. Pons, a més a més del combinat absolut, també serà responsable de les categories inferiors estatals. En la presentació de José Venancio com a nou director tècnic, ell mateix va determinar que un dels reptes del futbol sala estatal és la classificació de la selecció absoluta femenina per al primer campionat d'Europa de la història, que la UEFA organitzarà el proper any, tot i que la fase de classificació s'iniciarà el proper mes de setembre.