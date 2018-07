Un club al servei dels golfistes bagencs

El golf i el pitch and putt, el seu germà petit, tenen al Bages un grup irreductible d'aficionats. Un gran nombre d'aquests aficionats s'agrupen al Manresa Golf Club. Una entitat poc coneguda que desenvolupa una perseverant tasca de promoció d'aquest esport, des de fa nou anys, i que ofereix als associats una àmplia gamma d'activitats esportives i socials, serveis i descomptes.

Manresa Golf Club és el nom comercial del Manresa Pitch and Putt, una entitat esportiva creada, a meitats dels anys noranta, pels primers gestors del camp d'aquesta modalitat ubicat a l'Heretat Oller del Mas. La seva finalitat primigènia era donar cobertura legal a les activitats esportives que s'hi feien.

Quan l'octubre del 2.009, els responsables del projecte inicial van tancar el camp de pitch and putt, temporalment, en considerar inviable la seva continuitat, un grup de socis del club van demanar poder fer-se'n càrrec. Tal i com exposa Paco Cebrián, l'actual president, «la seva petició tenia dues finalitats: que l'entitat continués aixoplugant els equips de pitch and putt que competien a la Lliga Interclubs i evitar la completa dispersió del col.lectiu de jugadors i aficionats que s'havia creat a l'Oller del Mas».



Fer activitats descentralitzades

La proposta va rebre el vistiplau dels antics gestors i Joan Carné Sellarès va ser escollit president del club amb la vocació de «no centralitzar totes les activitats en una sola instal.lació», assenyala Valentí Tuneu, secretari del Manresa GC. La gestió de Joan Carné va prioritzar atendre i potenciar els equips de pitch and putt inscrits a la Lliga Interclubs.

En el moment àlgid, set equips d'aquesta modalitat competien a la lliga i mobilitzaven a quasi una seixantena de golfistes. En l'actualitat, el Manresa GC empara a dos equips mixtos, un que juga a Segona Divisió, i un altre que milita a Tercera, a més de l'equip sènior, és a dir, per a golfistes de més de 50 anys. Quan Joan Carné va deixar la presidència el 2012, el club tenia una norantena d'associats, dos terços dels quals eren golfistes en actiu.

Paco Cebrián en va agafar el relleu amb l'objectiu d'apropar i potenciar la pràctica del golf en el si d'un club abocat, fins aleshores, al pitch and putt. Cebrián, a més, es va fixar el repte de propiciar aquest acostament en unes condicions econòmiques atractives per als socis del Manresa GC i va negociar «amb certa gosadia» admet, un preu low cost per fer una sortida en grup al Sant Vicenç de Montalt Golf Club. L'octubre del 2013, un total de 44 socis de l'entitat es van desplaçar fins al club barceloní a meitat de preu. Va ser la primera sortida en grup amb un cost per jugador convingut prèviament per la junta.

Des de llavors, el Manresa GC s'ha convertit en un referent pels golfistes bagencs a l'hora d'oferir aquest servei. Així doncs, enguany, el circuit social de l'entitat el conformen onze sortides grupals a onze camps de golf diferents d'arreu de Catalunya, per participar en una de les dues competicions organitzades per l'entitat: la que es regeix pel sistema de classificació stableford o la que fa servir el fourball. Prèviament, les visites a aquests camps s'han negociat a un preu assequible i s'ha tingut cura d'establir un calendari compatible amb la Lliga Interclubs i els tornejos socials propis de l'Oller del Mas i del Club de Golf La Roqueta, per afavorir la participació dels associats en aquests circuits. A més, l'entitat ha estat nomenada club amic pels gestors de diversos camps com, per exemple, els de l'alturgellenc Aravell Golf Club, el que habilita els seus socis a accedir-hi amb un interessant descompte.

El Manresa GC també organitza xerrades formatives i informatives i un acurat programa d'activitats socials anual, com la sortida d'un cap de setmana al castellonenc Panorámica Club de Golf o el Torneig Nocturn de Pitch and Putt. Més esporàdicament, s'ha fet el Torneig de Carnestoltes, en el qual només es permet jugar abillat amb una disfressa.

Tots aquests serveis s'ofereixen liquidant una quota anual de 25 euros. El número d'associats del Manresa GC s'ha enfilat fins a les 156 persones, 135 de les quals són jugadors en actiu. Els avantatges de ser soci de l'entitat han propiciat que s'ampliés la seva àrea d'influència. Així doncs, el club també compta amb associats de Barcelona, Matadepera, Igualada, Navàs, Berga, Cervera, Guissona o Camprodon. Paco Cebrián es planteja «ampliar aquest número fins als 175 o 180 socis», durant el seu segon mandat.



Desmentir el mite de l'elitisme

Jordi Romeu, tresorer de l'entitat, qualifica el golf com «l'esport de la humilitat. Després de fer-ho molt bé un dia, l'endemà el camp et posa a lloc». Ferran Cònsul, soci del club, advoca per «desmentir l'estereotip d'elitista que arrossega aquest esport». «Avui dia, és més realista equiparar-lo al bàsquet, l'atletisme o la natació», assenyala. Cebrián puntualitza que «la quota d'abonament mensual a un camp de golf val el mateix que la d'un gimnàs».

Ferran Cònsul denuncia «la manca de promoció» de la pràctica del golf entre la població i detalla alguns dels avantatges de jugar-hi. «És un esport que permet iniciar-s'hi a qualsevol edat. Jo vaig començar a jugar als 54 anys. No demana habilitats físiques excepcionals i la seva normativa facilita la integració: m'he enfrontat a golfistes que anaven en cadira de rodes, que havien patit poliomielitis o afectats per disminucions psíquiques». Cònsul exposa que «les regles del golf propicien els duels intergeneracionals entre avis i néts en igualtat de condicions». Per últim, recorda que és un esport «que es practica en un entorn natural en absència d'agressivitat». «La bel.licositat és inútil a l'hora de jugar», sentencia.

No menys extens és el llistat de beneficis que reporta, segons Ferran Cònsul. «Jugant a golf s'adquireix paciència. És relaxant i desestressant. S'aprèn a tolerar la frustració i ajuda a oblidar-se de les dificultats». «Demana una capacitat d'abstracció al llindar de l'autisme», rebla. Paco Cebrián afegeix que «la frase que més fem servir els jugadors de golf és: 'Oblidat del cop que has fet. Pensa en el que has de fer'».

El quartet remarca a l'uníson el caràcter ecologista i conservacionista dels camps de golf. No en va, aquests bagencs saben que jugar a Aravell prop d'un cabirol és una experiència inoblidable. Alhora, recorden que els camps han de fer servir «aigua de depuradora», segons estableix la normativa vigent.