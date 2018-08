El Breogán anuncia el fitxatge de l'exjugador del Manresa Belemene

La jornada d'ahir va tenir força moviment, pel que fa a fitxatges, entre els equips de la zona mitjana i baixa de la lliga Endesa. L'adquisició d'un jugador més conegut va ser la de Romaric Belemene, que reforçarà la posició d'ala i ala-pivot d'un dels acabats de pujar, el Cafés Candelas Breogán.

Belemene, que havia jugat a Manresa fa dues temporades, es va desvincular fa pocs dies del seu club d'origen, l'Unicaja, i ha tingut via lliure per fitxar per un conjunt de prop d'Oviedo, on va estar jugant la temporada passada a la lliga LEB Or. El congolès, de 21 anys, va fer mitjanes de 9,2 punts i 4,4 rebots a Astúries.

Els altres tres jugadors són nous a la competició. El Montakit Fuenlabrada va fitxar el pivot nigerià Talib Zanna, de 2,06 metres d'alçada i procedent de l'Ironi Nes Ziona israelià. A la lliga hebrea va fer mitjanes de 13,7 punts, 9 rebots i 17 de valoració. Es tracta d'un jugador molt intens.

Per la seva banda, el San Pablo Burgos va fitxar el base uruguaià Bruno Fitipaldo, que també volia el Joventut. D'1,83 metres d'alçada, demà fa 27 anys i destaca per la seva solidesa i fonaments en defensa.

Finalment, el Monbus Obradoiro va anunciar la contractació del pivot eslovac Vladímir Brodziansky. Es tracta d'un jugador de 2,10 metres procedent de la Universitat de Texas Christian. És el substitut d'Artem Pustovyi, adquirit pel Barça Lassa.