El duo de Berta Ferreras i Pau Ribes obté el bronze en natació artística

La parella catalana formada per Berta Ferreras i Pau Ribes va aconseguir la medalla de bronze en la final de rutina tècnica del duo mixte dels Campionats d'Europa de natació que s'estan disputant a Glasgow.

Ferreras i Ribes revaliden així la medalla de bronze conquerida fa dos anys a Londres en la mateixa prova, que es va estrenar als Mundials de Kazan del 2015. En aquella ocasió, a la piscina russa, el barceloní va debutar amb Gemma Mengual, ara entrenadora.

La històrica nedadora va elaborar una acurada coreografia que va ser suficient per assolir els 82,3217 punts i situar-se tercers entre les quatre parelles participants en la prova.

D'altra banda, l'equip espanyol de natació sincronitzada va acabar en la tercera posició de la preliminar de la rutina lliure, darrere de Rússia i Ucraïna. El jove combinat espanyol, després de l'experiència de l'any passat i sense la veterana Ona Carbonell, es va llançar a la piscina de l'Scotstoun Sports Campus amb l'objectiu de, si més no, defensar el bronze assolit en l'última cita europea.

Així, les pupil·les de Mayuko Fujiki van executar el seu exercici amb un tema basat en sons metàl·lics que recordaven la feina d'una fàbrica i amb un final que pretenia emular una vaga. L'engranatge va funcionar a la perfecció, així com les acrobàcies inicials treballades amb Andrea Fuente. La final es disputarà avui (14.30 h).



Corró, sisena en els 400 estils

La mallorquina Catalina Corró va aconseguir la sisena posició en els 400 metres estils, en la primera sessió de semifinals i finals de la natació a Glasgow. Una prova que va guanyar contra tot pronòstic la francesa Fantine Lessort. La plata va ser per a la italiana Ilaria Cusinato, i el bronze, per a la britànica Hannah Miley. Jimena Pérez es va classificar per a la final dels 800 lliures.

Corró culmina un excel·lent any, després d'haver estat intervinguda d'un tumor cerebral fa tot just 15 mesos. La balear va aconseguir l'or a Tarragona fa unes setmanes i ara signa una sisena plaça en l'àmbit europeu que afegeix més mèrit al seu esforç. «Ni jo, ni els meus pares, ni el meu entrenador hauríem imaginat la meitat de tot el que m'està passant», va dir en declaracions a Teledeporte.

La jornada inaugural va acabar amb els relleus masculins i femenins de 4x100, en poder de França i Rússia, respectivament, a més de l'or aconseguit per l'ucraïnès Mykhaylo Romanchuk en 400 estils. Plata va ser el noruec Henrik Christiansen, i bronze, l'alemany Henning Muehlleitner.