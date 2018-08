El City escombra el Chelsea i s'endú la Supercopa anglesa

El Manchester City de Pep Guardiola va aconseguir el primer títol de la temporada en conquerir la Community Shield, és a dir, la Supercopa anglesa contra el nou Chelsea de Mauricio Sarri.

Un títol que es va adjudicar per cinquena vegada en la seva història davant un conjunt londinenc amb molta feina per fer, en un partit que va tenir lloc al mític estadi de Wembley.

Sergio Agüero va ser el protagonista del matx amb dos gols que van poder ser algun més. El primer va arribar passats els deu minuts i suposava la diana 200 amb el City. Tot i no disposar d'estrelles com Kevin De Bruyne, els homes del santpedorenc no van tenir problemes per desplegar una bona actuació, amb Bernardo Silva a gran nivell i una entrada destacada en la segona part d'Ilkay Gundogan. A la represa, el Kun va confirmar la superioritat del seu equip amb el segon gol.