Jessica Vall frega la medalla en els 100 metres braça

La nedadora catalana Jessica Vall va fregar el podi en els 100 metres braça del Campionat d'Europa que s'està disputant a Glasgow (Escòcia), en una jornada que va deixar l'accés a les seves finals d'Hugo González i Melani Costa, a més d'una gran actuació del prometedor relleu espanyol 4x200 lliure masculí.

La barcelonina va estar a punt de donar la primera medalla de natació per a Espanya, però es va quedar a 44 centèsimes del tercer lloc. La prova no va tenir història en la lluita per l'or, amb la gran dominadora, la russa Yuliya Efimova, que es va imposar amb claredat a les seves rivals. En la mateixa final va competir la també barcelonina Marina Garcia, sisena.

L'altra final de la tarda amb representació espanyola va ser la del 4x200, on va caure un cinquè lloc que permet somiar a mig camí dels Jocs de Tòquio 2020. César Castro va llançar la carrera amb rècord d'Espanya (1.47: 85), i a partir d'aquí el relleu espanyol, Àlex Ramos, Marc Sánchez i Miguel Durán, va anar llançant-se fins a acabar cinquens. La victòria no la van perdonar els anglesos, per davant de Rússia i Itàlia.

D'altra banda, Melani Costa i Hugo González van aconseguir l'accés a la final dels 200 lliures i els 200 estils, respectivament. Amb un temps d'1.59,28, González va acabar tercer de la seva semifinal, mentre que Costa li va donar una mica de suspens en un final ajustat per acabar també tercera amb 1.58,53.

Pel que fa a la resta de la competició, la piscina escocesa va viure ahir un total de sis finals. En la primera, la dels 1.500 metres lliures, Florian Wellbrock va donar la sorpresa en derrotar el guanyador dels 400 lliures, Mykhaylo Romanchuk i el defensor del títol, l'italià Gregorio Paltrinieri. En la prova reina dels 100 metres lliures, Alessandro Miressi es va penjar l'or per davant de l'anglès Duncan W. Scott i del francès Mehdy Metella.

En les finals femenines, Efimova es va imposar en els 100 braça per davant la lituana Ruta Meilutyte i la italiana Arianna Castiglioni. Pel que fa als 50 esquena, Georgia Davies va ser la més ràpida per davant la russa Anastasia Fesikova i la finesa Mimosa Jallow.