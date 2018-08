La urgellenca Anna Palma acaba cicle al Segle XXI i tanca la plantilla del Cadí

Després de cinc anys al Segle XXI, l'urgellenca Anna Palma torna a casa. Serà l'onzena integrant de la plantilla que entrenarà Bernat Canut. Aquesta ala de 18 anys i 186 centímetres es mostra «contenta i il·lusionada» d'incorporar-se a l'equip de la seva ciutat i poder debutar a la Lliga Femenina 1 després de tres temporades a la segona categoria del bàsquet femení espanyol. El Cadí la Seu busca amb la jugadora formada en el seu planter «progressió i futur».

Palma, sorgida del planter del Sedis Bàsquet, es va incorporar al projecte de la Federació Catalana de Bàsquet (FCB) la temporada 2013-2014. Ja despuntava llavors a la Seu i tenia clar, des de ben petita, que volia dedicar-se, si podia, professionalment al bàsquet. També el director tècnic del club, Pep Ribes, satisfet de poder tenir una integrant íntegrament de casa al primer equip, admet que «era una possibilitat» que una vegada Palma finalitzés cicle a Esplugues, al Segle XXI, pogués incorporar-se al Cadí. No era l'única opció que tenia la jugadora. Tampoc l'entitat havia garantit la repesca d'una alera que destaca per la seva polivalència. Però al final tot plegat ha encaixat.

I Anna Palma podrà posar al servei del Cadí la Seu la seva capacitat física i tècnica, que li permeten jugar tant d'escorta com, puntualment, d'aler-pivot. Encara que el seu lloc ideal, en el que se sent més còmoda, és el de 3. El 3 de setembre l'equip iniciarà la pretemporada després que els dos dies anteriors s'hagin realitzat les revisions mèdiques.

Amb Palma, el club urgellenc dona per tancada la plantilla. Canut disposarà de Yurena Díaz i Zuzanna Sklepowicz com a bases; Andrea Vilaró, Mehryn Kraker, Ariadna Pujol, Irati Etxarri i Anna Palma per a les posicions exteriors; i Georgina Bahi, Shereesha Richards, Cassie Oursler i Anniina Aijanen com a puntals interiors.