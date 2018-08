Yerry Mina és traspassat a l'Everton i André Gomes hi jugarà com a cedit

El Barça va fer oficial el fitxatge de Yerry Mina i la cessió d'André Gomes a l'Everton el darrer dia de mercat a la Premier anglesa. El colombià firma per 30 milions 250 mil euros, més 1,5 milions en variables, mentre que la cessió del portuguès és per una temporada, segons va informar el club.

L'actuació destacada de Yerry Mina al passat Mundial de Rússia no ha estat suficient al club blaugrana per concedir-li una nova oportunitat. Recordem que el jugador va arribar del Palmeiras en el mercat d'hivern del gener passat, però no ha tingut cap tipus de continuïtat.

Per la seva banda, el migcampista portuguès va arribar fa dues temporades al Barça procedent del València, en una operació per la qual el club català va desemborsar 35 milions d'euros.

El club blaugrana també havia sondejat ofertes de la Premier per Marlon. Finalment sembla que el brasiler renovarà pels blaugranes, segons va dir Mundo Deportivo, fins al 2022, encara que la via de la seva cessió segueix oberta.

El període de traspassos a la Premier va arribar ahir a la seva fi. Els equips d'Anglaterra ja no podran fitxar més fins al mercat d'hivern, però sí que podran vendre.

D'aquesta manera, el mercat anglès posava el cadenat sense grans sorpreses. En els darrers moviments, l'Everton va ser el club més actiu. A banda de les incorporacions de Mina i Gomes, els toffees també van fitxar el brasiler Bernard.

Abans d'acabar el període de fitxatges, el Wolverhampton també va fer oficial la incorporació de Leander Dendocker. Tampoc no es va quedar enrere el West Ham que, aquest darrer dia de mercat, va aconseguir els serveis de Lucas Pérez i l'ex de l'Espanyol Carlos la Roca Sánchez.

En el Chelsea també hi va haver moviment. Kepa Arrizabalaga es va fer oficial, just l'endemà que també s'anunciés la cessió de Mateo Kovacic al club londinenc.

Un dels recentment ascendits a la Premier, el Fulham, va pescar també a la lliga. Vietto de l'Atlètic de Madrid i el porter Sergio Rico del Sevilla jugaran cedits al club anglès. També jugarà cedit però en aquest cas al Cardiff Víctor Camarasa, procedent del Betis.

El mercat anglès no va ser l'únic en moure's perquè l'Atlètic de Madrid va fer oficial el fitxatge del davanter croat Nikola Kalinic que arriba procedent del Milan per 15 milions d'euros.