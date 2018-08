Avià i Sallent fan taules i el Gimnàstic juvenil es mostra solvent al camp del Manlleu

En la tanda de partits de preparació que ahir van jugar els equips de casa nostra va destacar la solvent victòria per 0 a 1 del juvenil del Gimnàstic de Manresa (Divisió d'Honor) al camp del Manlleu de Primera Catalana. Un gol a la sortida d'un córner de Pladevall (min 68) va fer justícia a la superioritat manresana.

També ahir, en un duel intercomarcal, l'Avià (Tecera Catalana) i el Sallent (Segona Catalana) van empatar a un gol. Es van avançar els locals per mitjà d'Eloi Soler (min 49) i a les acaballes Oriol Simón va establir la igualada (min 80). Triomf de mèrit del Martorell d'Albert Nualart (Segona Catalana) sobre el Rubí (Primera Catalana) amb un gol de Guille Gámez al minut 85. Per la seva part, el Cardona (Tercera Catalana) va caure a Guissona (Segona Catalana) per 4 a 2.

Avui es jugaran els partits Igualada-Prat (19 h), Berga-Unificació Bellvitge juvenil (18 h) i el Gimnàstic juvenil-Girona B (19 h).