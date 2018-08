Una jove inquieta amb l'àlies de 'La pulga de El Llano'

? El diari asturià La Nueva España va dedicar un ampli article a María Fernández el diumenge 7 d'abril del 2013, amb caricatura inclosa, poc després que es fes càrrec de la banqueta de l'equip més llorejat del Principat, el CP Gijón Solimar. El periodista Pablo Tuñón va rebatejar María Fernández Grande, 'Pulgui', com 'La pulga de El Llano'. L'entrenadora de Gijón va rebre el sobrenom de 'Pulgui' des de ben petita «perquè era baixeta, menuda i, sobretot, molt nerviosa i inquieta», assenyala. «Deien que no m'estava mai quieta, que saltava d'un lloc a un altre com una puça, i per això em van començar a conèixer com a 'Pulgui'», ex-posa mostrant el seu sentit de l'humor. La trajectòria de María Fernández mereix el reconeixement de la premsa i dels mitjans de comunicació asturians. La multitud d'articles publicats amb motiu de la seva marxa de Gijón acrediten el seu prestigi.