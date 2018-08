Marta Soler confirma la seva continuïtat a l'equip i liderarà les igualadines una temporada més

L'emblemàtica Marta Soler capitanejarà una temporada més l'Igualada Femení HCP. Les anoienques competiran a la Lliga Nacional Catalana amb l'objectiu d'assolir l'ascens a l'OK Lliga. Enguany, dotze jugadores integraran els sèniors A i B de l'entitat. María Fernández ha considerat més estimulant per a les joves esportistes no predefinir dues plantilles i determinar, setmana rere setmana, quines jugadores competeixen amb cadascun dels dos equips. La portera Carla Batlle, Elba Garreta i Marina Asensi configuraran la columna vertebral del primer equip, recolzades per Abril Batlle i la navarclina Aida Cruz. El completaran les porteres provinents del sub-16 Cristina Riba i Zoé Torras, així com Clara Claramunt (Igualada HC), Queralt del Águila, Maria Bonet i Mariona Simón, fitxades del Club Patí Manresa. Les jugadores que no juguin amb el sènior A ho faran amb l'equip de Segona Catalana. La portera Laia Navarrete deixa l'Igualada després de quatre temporades i fitxarà per un club de l'OK Lliga. L'apartat de baixes el completen Anna Carranza, qui prosseguirà els seus estudis a Madrid, i la suïssa Joanna Wachs.