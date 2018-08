El Martorell i el Gimnàstic femení compartiran el grup 1 a Primera

El Martorell i el Gimnàstic de Manresa femení debutaran a Primera Catalana femenina després dels seus respectius ascensos. Ambdós conjunts compartiran el grup 1 en una competició que arrencarà el cap de setmana del 15 i 16 de setembre i que estarà formada per un total de 16 equips.

El conjunt del Baix Llobregat, entrenat per Issam el Azzouzi, s'estrenarà a casa davant del Femení Manu Lanzarote B, a les instal·lacions de Torrent de Llops. L'equip del Gimnàstic de Manresa femení, dirigit per Dani Araque, també debutarà a casa amb el Verdú-Vall del Corb. Els altres equips són: AEM lleida C, Viladecans, ENFAF, Riudoms, Santboià, Cambrils, Marcantil, Fontsanta-Fatjó B, Levante Las Planas B, Mirasol Baco, Sant Cugat B i Cornellà.