La cohesió del Can Vidalet propicia la derrota d'un Manresa experimental

La solidesa i la cohesió exhibides pel Can Vidalet van fer encaixar la primera derrota de la pretemporada a un Manresa excessivament experimental.

Piti Belmonte va tornar a presentar un equip inicial on es bar-rejaven jugadors experimentats i novells per enfrontar-se a un equip de la mateixa categoria que els locals, la Primera Catalana. Els espluguins es van mostrar com un conjunt estructurat i es va fer amb la iniciativa del joc a través de la possessió de la pilota i d'un joc combinatiu ben trenat fins a la línia de tres quarts ofensiva, zona on s'evidenciava la manca de recursos dels seus passadors.

Tot i el domini visitant durant els primers 35 minuts de joc, les ocasions van ser blanc-i-vermelles. Manel Sala (minut 10) va penetrar per l'esquerra dins l'àrea i va rematar fregant el travesser. Ja al minut 27, Marc Cuello va efectuar un excel·lent servei en profunditat que va habilitar Caicedo per encarar Alberto Román amb avantatge. El seu bon xut creaut va sortir ben a prop de la base del pal esquerre de la porteria espluguina. I, cinc minuts abans del descans, Manel Sala i Montoro van trenar la millor jugada de la nit, culminada amb un servei de l'egarenc al segon pal cap a Roger Alsina. Alberto Román va desviar a córner la rematada a boca de canó del manresà.

A la represa, altra vegada els locals van prémer l'accelerador ofensiu i van dotar de proactivitat el seu joc. Leandro (minut 53) va fregar el gol olímpic en executar el primer servei de cantonada de la segona meitat, amb tanta efecte que va llepar el travesser de la porteria ara defensada per Khalid. Un xut creuat de Sergi Soler desviat per un defensor a córner (minut 64) i un enverinat servei a Caicedo que va obligar Khalid a protagonitzar una arriscada sortida, quatre minuts després, van palesar la millora dels manresans durant els 30 minuts inicials del segon període. Tot i això, l'equip de Pedro Milla no va perdre el rigor defensiu ni va rebaixar el tarannà competitiu amb què havia plantejat el matx. El Can Vidalet va crear la seva primera ocasió a falta de 15 minuts per a la conclusió del partit. El seu golejador, Raúl Capitán, va rebre un intencionat servei en profunditat, va penetrar a l'àrea de gol i va creuar en excés la seva rematada rasa. Deu minuts després, Max va servir una falta lateral i Adrián Machuca va recollir el refús de la defensa per etzibar una volea que va fregar la part inferior del travesser de Pol Busquets abans de convertir-se en gol. El Manresa va poder empatar en el temps afegit (minut 93). El lateral juvenil Rubén va rematar de cap, al segon pal, dins l'àrea de gol, un córner executat per Leandro, però Khalid va segellar el triomf dels espluguins amb una increïble aturada.