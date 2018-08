L'olesà Pol Mulió buscarà contra Turquia el bitllet a la final europea sub-16

El combinat estatal sub-16, amb l'olesà Pol Mulió, lluitarà per l'accés a la final de l'europeu (20.30 h) que se celebra a Novi Sad (Sèrbia). Els jugadors entrenats per Javier Zamora van derrotar Grècia per arribar a les semifinals, en un partit en què el blaugrana Mulió no va començar de titular.

Els espanyols tindran davant una Turquia que va derrotar Letònia als quarts de final per 29 punts de diferència, amb un gran partit de Sarper David Mutaf, amb 21 punts, i de Tibet Deniz Gorener, amb 18, els principals homes a vigilar per la defensa espanyola.



Per derrotar Turquia, Espanya haurà d'encomanar-se al seu jugador estrella, Usman Garuba. El jove de la pedrera del Reial Madrid ha estat important en tots els partits, en cadascun dels quals ha anotat més de deu punts. Així, l'equip entrenat per Zamora haurà de confiar en què el jove madrileny d'origen nigerià pugui mantenir el nivell.

Contra Grècia, els espanyols no va començar còmode. En aquest sentit, l'inici de partit contra Turquia serà clau per als homes de Zamora, així com minimitzar les pèrdues de pilota, el gran maldecap de l'equip en aquest torneig.

L'altra semifinal de l'europeu la disputaran Croàcia i França. Els croats es van desfer de Lituània als quarts de final en un partit que no es va decidir fins als últims instants. El madridista Boris Tisma va ser el millor del partit, amb 25 punts, seguit d'Ivan Perasovic, amb 20.

Pel que fa a França, els de Bernard Faure van derrotar l'amfitriona Sèrbia en un matx en què va brillar Yvan Ouedraogo, amb 23 punts. La reacció local al darrer quart i els 28 punts de Nikola Manojlovic no van ser de prou ajuda per derrotar el conjunt francès.