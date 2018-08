Artés i Sallent empaten en un duel igualat i amb molts gols

L'Artés i el Sallent van disputar un partit on l'espectador va gaudir, ja que va poder veure una gran quantitat d'ocasions, de gols i dues parts molt diferenciades.

L'Artés va rebre el Sallent en el que va ser el primer partit pels locals, per altre banda els visitants ja n'havien disputat quatre. Tot i així no es va veure gens que l'Artés vingués faltat de ritme ja que va disputar una gran primera part, tenint en compte que el Sallent pertany a una categoria superior respecte de l'Artés. Els tres gols dels locals van ser calcats, ja que tots venien de contraatacs, perfectament executats, que van fer que l'Artés obtingués una renda de 3 gols a 0. Just abans abans d'anar als vestidors, el Sallent va escurçar diferències mitjançant un bon cop de cap que va foradar la porteria local. A la segona part el partit va canviar totalment. El Sallent va passar a dominar el matx, va tenir les millors oportunitats per anotar i en va poder transformar dues que van igualar el partit. El resultat era de 3-3 i ja no es va moure més, per tant, tots dos equips van sumar un empat que els ha de fer seguir treballant per arribar en les millors condicions a l'inici del campionat. Fins llavors l'Artés disputarà amistosos contra la Pirinaica, dimecres que ve, els dies 25 i 26 disputarà el torneig del seu poble i el dia 29 l'últim amistós contra el Calders. Per altra banda, el Sallent jugarà dos partits més, contra l'Avià dimecres i el Berga divendres.