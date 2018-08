«El ciclisme de carretera ha estat sempre l'esport de la meva vida»

El corredor de l'equip Blue Motors ha aconseguit ser aquesta temporada doble campió de Catalunya, en la modalitat de carretera, a Sant Pere de Ribes, i en bicicleta de muntanya bike-marató, a la localitat bagenca d'Aguilar de Segarra

El ciclista de 40 anys i de Sant Fruitós de Bages Guillem Muñoz, de l'equip Blue Motors, ha tocat el cim amb la doble fita aconseguida aquest any, als campionats de Catalunya de carretera i de munta-nya bike-marató.



Per a quin equip corre? Veiem que llueix diferents mallots.

Sóc de l'equip Blue Motors, que és el que em dona l'assistència a les curses dels campionats catalans i en d'altres d'estatals. Ara, si participo per gust en curses d'aquí, el patrocinador és Fa-sol, que és qui em proporciona el material.

Però, a la Titan Desert, estava amb l'equip manresà de Tomàs Bellès.

És un cas especial. Amb la gent de Tomàs Bellès hi ha molt bona relació. Ells volien formar un equip guanyador per anar al Marroc, i van comptar amb mi.

Un altre dubte. Guillem Muñoz és ciclista de carretera o de BTT?

Tinc el cor dividit. Encara que la carretera ha estat l'esport de tota la meva vida i he arribat a formar part d'equips semiprofessionals, em va faltar poc per poder fer el salt a professional. Però, també sóc de bicicleta de muntanya, que em permet gaudir de l'esport i la natura i m'hi trobo molt bé.

Faci una valoració d'aquesta temporada. Comenci pel Dakar dels ciclistes, la Titan Desert...

Com he dit, gràcies a Tomàs Bellès, vaig poder anar per tercera vegada al Marroc. La meva principal missió era ajudar l'equip, i també si era possible guanyar una etapa. Crec que el resultat va ser molt positiu, a més de guanyar una etapa, vam ser primers per equips, i el meu company Robert Bou finalitzà tercer i jo, quart.

Per molt poc, no va fer podi.

Sí, per menys d'un minut. Sap una mica de greu que després de córrer més de 24 hores, durant sis dies, se t'escapi per tan poc.

Hi tornarà?

Depèn de diversos factors, com la família i la feina. Encara que pateixes molt, és una prova amb molts al·licients, i malgrat la seva duresa, et diverteixes molt, i ara ja hi tinc força experiència. M'hi tornaria a apuntar.

Tornem a casa. Parli'ns de la Volcat.

Per a mi és la cursa de casa per etapes. Vaig acabar setè. Un resultat que crec que és fantàstic, tenint en compte el nivell que hi havia, amb professionals europeus i americans. Està molt ben organitzada, i ara, tenint centralitzades les tres etapes a Igualada, és més còmode tant per als participants com per als espectadors.

Campió de Catalunya de Bike-Marató.

La cursa fou a Aguilar de Segar-ra, per camins i corriols del Bages, que conec força, i per això des de mitja cursa vaig dominar en solitari. No vaig tenir cap problema i vaig aconseguir guanyar la cursa i el títol.

I el mes passat, campió català de ciclisme en ruta.

Era en la tradicional cursa de Sant Pere de Ribes, de 130 km, on hi va haver una gran participació: equips valencians, illencs i bascos. Vaig arribar amb el primer grup en la sisena posició, però com que era el primer ciclista català, em vaig endur el títol.

El 2 de setembre participarà en el campionat espanyol de marató?

Hi aniré en representació de Catalunya. Serà molt complicat, ja que es disputa a Extremadura. Tindrem un llarg desplaçament i després la cursa serà molt dura pel traçat i per la calor que s'espera que hi faci.

Quant entrena?

Si puc, cada dia.

No és avorrit?

Per a mi no. El dia que ho trobi avorrit, ho deixaré.

Ara acaba de complir 40 anys. Seguirà corrent en la categoria d'Élite o es passarà a la MA-40.

Mentre pugui seguiré a Élite, que és on gaudeixo, podent competir amb els rivals més forts. Potser més endavant, quan no pugui lluitar amb els millors, hauré de fer uns altres plantejaments. Abans de la bicicleta i les curses, he de pensar en la família i després en la feina. Haig de dir que l'empresa Denso sempre m'ha donat el màxim de facilitats per poder participar en les curses.