El Sedis Hidrology juga en família

L'equip masculí del Sedis Bàsquet jugarà amb més gent de casa que mai. I no només perquè el conjunt urgellenc de la Primera Catalana de basquetbol està integrat per jugadors de la Seu. És que entre els dotze components de la plantilla hi ha fins a tres parelles de germans. I és que molta connexió necessita l'equip dirigit per David Vallvé per tirar endavant. L'Hidrology -el club de la capital de l'Alt Urgell identifica cada equip pel nom del seu patrocinador- només s'entrena amb tots els jugadors un cop a la setmana. El divendres. La majoria de jugadors o treballen o estudien a Lleida o a Barcelona i tornen a casa el darrer dia de la setmana per entrenar-se. I el dissabte si hi ha partit.

El producte local no només és un referent i una singularitat molt preuada al club de la Seu. És gairebé una obligació. «El club no es planteja incorporar gent de fora ni pagar a ningú», explica el coordinador dels sèniors masculins, Héctor Beni. És la filosofia de l'entitat. Gent de casa que serveixi de mirall per als petits. El sènior masculí ja ha començat a treballar. Dijous va fer la primera presa de contacte sota la direcció de Vallvé amb el suport d'Arnau Alberich. Enguany, l'equip presenta tres cares (relativament) noves. Primera parella de germans: Eduard i Pol Vives. Tots dos, en un moment o altre de la seva jove trajectòria ja havien jugat al club.

Edu Vives jugava al Sedis tot just fa dues temporades. La darrera se l'ha passat esportivament en blanc perquè la feina no li permetia segons quines combinacions. Aquest nou curs podrà tornar a vestir-se de curt i ho farà al costat del seu germà Pol. Amb la incorporació d'aquesta parella de germans el reforç de l'equip ha de ser notable. «L'Edu ja portava anys al primer equip i és un noi de 2,02 i molta envergadura per la categoria a la qual juguem», explica el coordinador tècnic, que afegeix que si la temporada passada Nil Bregolat i Víctor Seguín, els altres dos interiors, van fer molta feina, enguany la tripleta hauria de ser temible a Primera Catalana.

Una altra de les cares noves del sènior encara que no es compta com a novetat per al club és Sergi Serrato. Germà de Jordi Serrato. Una altra de les parelles de germans de l'equip. Sergi és tot just júnior de primer any i s'acaba de proclamar campió (i MVP) d'Europa C U16 amb la selecció d'Andorra. «Estarà dins de la dinàmica del primer equip. Té molta qualitat, però s'ha de treballar. Jugar amb gent més gran li servirà per aprendre», explica Héctor Beni. Els Serrato són escortes, el mateix lloc que ocuparà Pol Vives. «És un base alt», matisa Beni.

També ocupa la posició d'escorta Xavi Miñambres. Però li tocarà jugar de 3 els dies que pugui acompanyar l'equip. És un altre dels reforços del conjunt. Ha estat jugant les darreres temporades amb equips de Primera Catalana de l'entorn de Barcelona. Acabat INEF, passa a ser el preparador físic del primer equip femení i jugarà quan pugui. Reforçarà els entrenaments -que sovint cal completar amb júniors i les posicions exteriors. «Tenim un equip que va curt en la posició de 3. En canvi, som forts dins i amb gent petita».La posició de base la compartiran habitualment Pol Ausàs i Oriol Lara, que juntament amb Marc Lara constitueix la tercera parella de germans de l'Hidrology. Això sí, en Marc no serà hàbil fins al 2019. S'està recuperant d'una lesió al genoll. Vallvé i Alberich encara poden disposar, també, de Sergi Ribes i Cristian Jorge, que segueixen amb bona nota del curs passat.

Tot gent de casa. «No ens volem fixar objectius. Volem arribar al més amunt possible amb la gent de casa. La gent que tenim ha de ser la prova que els petits poden arribar un dia al primer equip», afirma Beni, que hi afegeix: «L'equip que tenim és per fer una bona campanya. Hem de ser el més compactes possible», però els reptes no es fixen per les dificultats per entrenar-se. La manca de rodatge ja els va passar factura durant el primer tram de la temporada passada. «Seria perfecte tornar a tenir un equip a Copa Catalunya, però només amb gent de casa és complicat. I no ens plantegem fitxar ningú.