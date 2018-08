El Nou Bàsquet Olesa obre la pretemporada amb quatre cares noves

El primer equip masculí del Nou Bàsquet Olesa, dirigit un any més per Josep Maria Òrrit, ha començat la pretemporada amb quatre cares noves: Ignasi Expósito (CB Esparreguera), Javi Cáceres (CB Martorell), Chacho (CB Castellbisbal) i Josep Alemany Many (CB Martorell).

De la plantilla del curs passat, continuen Albert Fontanals, Marc Fontanals, Enric Aliaga, Albert Pascual, Albert Nafria, David Checa, Salva Claramunt i Pol Dòria. Les úniques baixes han estat Jordi Matas i Cesc Clanchet.

Els olesans disputaran quatre amistosos aquesta pretemporada: davant el CN Terrassa (2 de setembre), l'Sfèric Terrassa (8 de setembre), el CE Sant Nicolau (18 de setembre) i el CN Ter-rassa (26 de setembre). El Nou Bàsquet Olesa prepararà durant cinc setmanes l'estrena a la competició oficial, prevista per al 30 de setembre, a casa, davant l'AD Torreforta.

D'altra banda, el Club Bàsquet Navàs, també equip de Primera Catalana, iniciarà la pretemporada avui. Els navassencs s'estrenaran el 29 de setembre a la lliga contra el Sedis Hidrology.