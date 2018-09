El Gimnàstic de Manresa suma un punt just en un lluitat duel a Tarragona

Joan Altimira pugna per la pilota davant l´oposició tarragonina

El Gimnàstic de Manresa va obrir una nova temporada a la màxima competició juvenil, la Divisió d'Honor amb un treballat i suat empat al complicat camp del Gimnàstic de Tarragona (2-2).

Els jugadors entrenats per Fer-ran Costa van començar anar a remolc des del minut 5 de partit després d'un dubtós penal transformat pel local Bernat. Tot i així, els bagencs van portar la iniciativa amb un joc molt vertical i decisiu. Just començar la segona meitat el visitant Aleix va aprofitar una acció de pilota aturada per posar les taules en el marcador. Els locals van gaudir d'un parell d'aproximacions però el porter visitant Òscar va estar molt encertat i va aturar el perill.

El Gimnàstic de Tarragona va posar-se davant de nou al minut 68 també a pilota aturada amb un gol de Guillem, però Gassan va tornar a posar l'empat definitiu en el marcador amb un bon gol en una jugada col·lectiva.