Ben King regna a la Covatilla i Yates és el nou líder per tan sols un segon

El corredor americà Ben King (Dimension Data) va aconseguir la victòria en la novena etapa de la Vuelta a Espanya, segona per a ell en aquesta ronda del 2018, després de completar un recorregut de 200 quilòmetres amb sortida a Talavera de la Reina (Toledo) i arribada a la cima de la Covatilla (la Hoya, Salamanca).

King va ser el més ràpid en una etapa trencacames amb diversos ports de muntanya i amb final a l'estació d'esquí de la Covatilla. L'americà que va estar a l'escapada va ser els més fort i va entrar 48 segons per davant de l'holandès Bauke Mollema (Trek). Simon Yates (Michelton-Scott) es va situar com a nou líder de la general, per tan sols 1 segon d'avantatge respecte d'Alejandro Valverde (Movistar). El navassenc Jordi Simón va guardar energies per pròximes etapes i va arribar amb la «grupetta» a 21:56 minuts del vençedor. Simón escala una posició a la general i és troba en el lloc 110, a poc més d'una hora del nou líder, Simon Yates.