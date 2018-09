L'Esparreguera venç el Martorell (67-61) i obté la classificació per als quarts de final

El Tenea CB Esparreguera va aconseguir el bitllet de classificació per als quarts de final de la Lliga Catalana EBA, després de der-rotar el CB Martorell (67-61) en el segon partit de l'equip esparreguerí en aquest grup 3 que integra també el Castellbisbal.

Precisament, contra els pota-roges, l'equip esparreguerí es va imposar 79-82 i va deixar la situació molt favorable per classificar-se per a la fase final de la competició. En el primer partit, en el Ramón Martí, l'Esparreguera no va fallar i va derrotar un Martorell que es va mantenir a remolc en la majoria de fases del partit.

Els martorellencs jugaran el seu primer partit a casa, el proper divendres, al pavelló municipal contra el Castellbisbal, ja sense opcions per a cap dels dos equips. En la resta de grups, també van certificar la seva presència en els quarts de final de la competició el CB Castelldefels, el CB Valls, l'UBSA de Sant Adrià.