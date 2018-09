El canadenc Woods guanya i Valverde recupera temps

El ciclista canadenc Michael Woods (Team EF-Drapac) va guanyar la dissetena etapa de la Vuelta a Espanya, disputada entre Getxo i el Balcó de Biscaia, de 157 quilòmetres, en superar els seus companys d'escapada, mentre que Alejandro Valverde (Movistar) va retallar vuit segons al líder Simon Yates (Mitchelton-Scott).

La nota negativa de la jornada la va protagonitzar Jordi Simón. El navassenc del Burgos BH es va haver de retirar quan faltaven 50 quilòmetres per a la meta per una caiguda quan intentava enganxar-se al grup. Un accident que li ha provocat una fractura a l'húmer i que l'obliga a deixar la prova.

Entre els favorits, el murcià Valverde va ser la part positiva del Movistar en arribar, al costat d'Enric Mas (Quick-Step Floors), amb vuit segons d'avantatge a meta respecte al líder Simon Yates. La part negativa va ser el patiment d'un Nairo Quintana que sembla dir adéu a les seves aspiracions de victòria a Madrid.

Per sorpresa, encara una mica lluny de les últimes rampes, Valverde va arrencar i va deixar a la corda fluixa un Quintana que no tenia forces ni per rebre l'ajuda del seu company fugat Amador.

Amb ciment i rampes màximes del 22,8% de pendent, el Balcó de Biscaia va fer estralls i va oferir un espectacle vibrant, amb la gent sobre dels corredors i entre una boira que va contribuir a que aquesta etapa formi part de l'èpica ciclista de la Vuelta.