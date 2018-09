El Manresa visita per primera vegada el camp del Borges

No s'han vist mai les cares en competició oficial. Demà serà el primer cop. El Manresa juga al camp del Borges Blanques (17 h), equip que va ascendir a Primera Catalana l'estiu del 2017 i que per tant juga la seva segona campanya en aquesta categoria.

El seu camp sol ser un fortí, malgrat que aquest equip de les Garrigues va caure en la primera jornada del campionat, davant el Sant Ildefons per 1 a 2. Els de Manel Cazorla van compensar aquest mal resultat imposant-se al sempre complicat terreny de joc de la Montanyesa per 0 a 1.

El tècnic del Manresa, Piti Belmonte, avisa que «qui pensi que serà un partit fàcil, s'equivoca. Primer perquè actualment els partits fàcils no existeixen, i després perquè el Borges té jugadors contrastats en totes les seves línies. Si que és cert que van perdre el primer partit amb el Sant Ildefons, però el Borges va portar el pes del partit i va desaprofitar moltes ocasions».

En els dos partits que ha jugat el Manresa fins ara ha marcat tres gols en cadascun d'ells (3 a 3 a Igualada i 3 a 1 amb el Gavà). Tot i aquest números tant brillants, Piti Belmonte té molt clar que «és massa aviat per treure conclusions. El partit amb l'Igualada va ser molt boig i davant el Gavà vam tenir l'encert molt afinat.

Belmonte espera un Borges «molt atrevit i amb les idees molt clares. Tenen les mides del seu camp molt apamades». L'entrenador rival, Manel Cazorla, va comentar a Borges TV que «el Manresa és un rival fort però nosaltres sabem el hem de fer per aconseguir un bon resultat. Serà una partida s'escacs i preveig un enfrontament molt atractiu».

El Manresa té les baixes de Biel Rodríguez, operat aquesta setmana d'un bessó, i de Mouha.

D'altra banda, l'Igualada, que ha empatat els dos partits que ha jugat, amb el Manresa i el Júpiter, té aquesta tarda a les Comes (18 h) la visita del sempre perillós Almacelles, un equip que ha sumat tres punts gràcies a la seva victòria sobre el Lleida B (1-0). En la jornada inaugural van caure pel mateix resultats a Mollerussa. Els anoiencs, que encara no han guanyat però tampoc no han perdut, buscaran estrenar el casiller de victòries amb les baixes d'Iñaki Bas per motius personals i d'Alejandro Delgado per lesió. Moha, però, recupera Nil Pradas, un cop acomplerts els dos partits de sanció que arrossegava.