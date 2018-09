El Baxi es desfà contra el València

El Baxi Manresa no va poder repetir victòria en el Circuit Movistar d'Oviedo i va caure derrotat per 77-61 davant un València Basket que tenia les baixes del base francès Antoine Diot, de l'escorta santpedorenc Rafa Martínez per lesió i de Joan Sastre, Sergi García i Bojan Dubljevic, convocats per les seves seleccions. Els bagencs tampoc van poder disposar en aquest segon enfrontament (divendres havien jugat amb el BReogán) de quatre jugadors: Gabriel Lundberg, que es troba concentrat amb Dinamarca, Justin Doellman i Álvaro Muñoz, que segueixen lesionats, i el pivot haitià Cady Lalanne, que podria arribar a Manresa la setmana vinent.

Els valencians van començar forts i van anotar un parcial inicial de 9-0, mentre que els jugadors dirigits per Joan Peñarroya van tardar gairebé dos minuts i mig a fer la primera cistella. En un duel de franctiradors, entre Matt Thomas i Aaron Doornekamp van poder amb Ryan Toolson en els instants inicials, però aquest darrer, amb l'ajuda de l'estonià Siim-Sander Vene, autor de tres triples, i el base lituà Jokubas Gintvainis, van acostar el seu equip a només un punt de diferència al final del primer quart (19-18).

En el segon període, el treball en equip va situar el conjunt manresà per davant en l'electrònic i, en una lluita de cos a cos entre ambdós equips, va aguantar les embestides del València Basket i va arribar a la mitja part de l'enfrontament dos punts per sobre en el marcador (36-38).

Després del descans, les coses van canviar. El conjunt dirigit per Jaume Ponsarnau, molt més seriós i més descansat, i sense el concurs de Fernando San Emeterio a la segona meitat, va reviure a base d'intensitat, mentre que el Baxi va acusar el desgast físic de jugar dos partits dos dies consecutius. L'ala Pere Tomàs va intentar mantenir el tipus del seu equip amb diverses cistelles de forma consecutiva, però el nivell defensiu mostrat pels valencians va deixar els bagencs amb nou punts de desavantatge al final del tercer quart (55-46).



Assegurar la victòria

En els darrers deu minuts de la confrontació, l'equip de la capital del Túria no se la va jugar i va fer arribar la pilota a les mans de l'interior Mike Tobey i dels exteriors Matt Thomas i Alberto Abalde per tal d'assegurar el triomf. I els tres, que són entre els jugadors del seu equip que tenien més pes, van acceptar la responsabilitat i van complir davant uns manresans que tornen a casa amb la satisfacció d'haver treballat de valent.

Un cop finalitzat el partit, el tècnic del Baxi Manresa, Joan Peñar-roya, va declarar que «m'en vaig content d'aquests dos dies de treball i de tornar igual que quan vam venir, sense cap problema físic important. Crec que hem tingut minuts bons, i en altres evidentment ens ha faltat frescura. Avui, el partit se'ns ha fet bastant llarg, ja que ens falten efectius i hem de controlar les rotacions d'alguns jugadors per tal de cuidar-los a aquestes alçades de pretemporada. Anem veient cosetes de l'equip que volem ser». Quan va ser preguntat per la sensació de competitivitat que desferma el seu equip, Peñarroya va explicar que «hem de ser un equip competitiu i capaç de jugar cara a cara davant tothom. Veurem de què som capaços quant a resultats, però l'ADN d'equip l'hem d'aconseguir, ja que això depèn de nosaltres».