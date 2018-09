El PSV torna a golejar (0-7) a domicili contra l'ADO Den Haag abans de visitar el Barça

El PSV de l'exblaugrana Van Bommel va tornar a sumar una nova golejada, aquesta vegada al camp de l'ADO Den Haag per un ampli 0-7. Els holandesos van avançar-se amb un gol de Lozano al minut 18 i, just abans d'arribar al descans, ja en el temps de descompte, De Jong ampliava les distàncies amb el 0-2. A la represa, els visitants van dominar a plaer i van superar en tot moment el conjunt local, que no va oposar resistència. Pereiro, Lozano, Gutiérrez, Bergwijn i de nou Pereiro de penal van ser els golejadors del PSV que van arrodonir la golejada fins al 0-7. Amb aquesta victòria, el PSV és l'únic equip que ha sigut capaç de sumar els 15 punts possibles en l'inici de lliga a l'Eredivisie.

El conjunt entrenat per Van Bommel té uns números impacables, ja que té un total de 21 gols a favor i tan sols 3 gols encaixats. El dimarts, el PSV visitarà el Camp Nou per enfrontar-se davant del FC Barcelona en el primer partit de la fase de grups de la Champions League, a les 18.55 h. Els blaugrana estrenaran, juntament amb l'Inter-Tottenham, aquest nou horari en què la UEFA ha decidit que es jugarà la nova edició de la competició.