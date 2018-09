Valverde: «Tenia clar que no anàvem a Anoeta a fer un passeig triomfal, és normal tenir-hi dificultats»

Malgrat el mal joc ofert pel seu equip, Ernesto Valverde no es va mostrar en cap moment catastrofista: «No marxo gaire preocupat, només una mica. No podíem pensar que seria un passeig triomfal, aquí és normal tenir dificultats, encara que no he vist el partit pardut en cap moment. Dono molt valor al resultat, aquest no serà un camp fàcil per a ningú. És clar, però, que hi ha aspectes que s'han de millorar, que és poden fer millor. Recordo que la lliga és una competició de llarg recorregut». El tècnic extremeny va recononèixer que el porter Ter Stegen «ens ha salvat en un parell de jugades». Valverde va valorar la remodelació d'Anoeta dient que «es nota que ara la gent empeny més sense la pista d'atletisme. L'ambient ha estat espectacular amb la gent molt motivada».

El davanter del FC Barcelona Luis Suárez va mostrar la seva satisfacció després de la victòria: «És molt important sumar els tres punts després de l'aturada de seleccions, donat el cansament acumulat en una plantilla com la blaugrana. No hi ha dubtes, tots estem per ajudar l'equip i per ajudar el míster a prendre decisions», va indicar el davanter uruguaià.

Suárez, que va marcar el gol de l'empat als 63 minuts, va destacar la reacció de l'equip per rescatar la victòria: «En aquesta classe de partits és on es juga la lliga. L'any passat ja vam treure un 2-0 en contra i en aquest cas hem demostrat la importància de remuntar per agafar confiança i poder guanyar una altra vegada aquí», va assenyalar. «L'entrada de Coutinho ha canviat la dinàmica de l'equip. Ha entrat molt bé», va sentenciar Suárez sobre el seu company brasiler.