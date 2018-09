El Colo Colo serà el rival dels manresans a la Copa del Rei

Ahir a la tarda es va efectuar el sorteig de la primera eliminatòria de la Copa del Rei de futbol sala. Els manresans han quedat emparellats amb un equip de Segona Divisió, el Colo Colo de Saragossa, equip amb qui el Manresa FS va jugar, a final de la temporada passada, la promoció d'ascens a la categoria de plata, amb resultat favorable als aragonesos.

L'eliminatòria es jugarà a partit únic al Pujolet, el 9 o 10 d'octubre, data encara per determinar. En la promoció d'ascens, el Manresa FS i el Colo Colo van empatar a cinc gols al Pujolet i a la tornada saragossans es va imposar per 6 a 3. Pel que fa als altres dos equips catalans, també jugaran amb conjunts de Segona Divisió: el Pallejà rebrà el Bisontes Castelló, i el CCR jugarà com a local amb l'Elx.