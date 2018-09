Florentino Pérez contra el Girona, el Barça i la Lliga pel partit a Miami

El president del Reial Madrid, Florentino Pérez, va tranquil·litzar als seus socis i aficionats sobre un possible partit en el futur de l'equip als Estats Units, com planeja fer LaLiga aquesta campanya amb el Girona-FC Barcelona, i va deixar clar que ja han manifestat "públicament" que es neguen "rotundament" i que desconeix "a quins interessos respon".

"No anirem als Estats Units, tranquil·litat. Ja ho hem manifestat públicament. No sabem a quins interessos respon perquè no és ni al dels clubs ni dels afeccionats, ens hi neguem rotundament", va asseverar Pérez a un reclam d'un dels socis compromisarios del club durant l'Assemblea General i Extraordinària d'aquest diumenge demanant no participar en un partit d'aquestes característiques.