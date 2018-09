La selecció catalana, amb Joel Jaume, obté el bronze a l'estatal per autonomies

La selecció catalana, amb l'anoienc Joel Jaume a les seves files, es va endur la medalla de bronze en els campionats d'Espanya de seleccions autonòmiques, que es van dur a terme a Galícia. Catalunya, que tenia algunes absències importants, portava Jaume com a primera raqueta i va tenir una notable actuació en perdre només amb la gran favorita, una Galícia que va alinear els seus millors jugadors.

En la primera ronda, l'equip català es va imposar per 4-0 a Navar-ra, amb victòria de l'igualadí davant David Marín per 3-0. Als quarts de final contra València, Jaume va caure amb l'exjugador professional Alex Garbi per 0-3, però els catalans van acabar guanyant per 3-1. A semifinals, els gallecs es van mostrar molt superiors i van vèncer per un clar 0-4. L'anoienc va fer un gran partit davant Carlos Cornes, que es troba entre els 100 millors del món, però va acabar perdent per 1-3. Finalment, en el matx pel tercer lloc contra Andalusia, l'igualadí va derrotar Javi Martín per 3-1.