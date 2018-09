Diallo mostra la seva progressió però no serà a les finals de París

arxiu particular

Thierno Diallo va fer tres bons exercicis a les semifinals de París arxiu particular

El manresà Thierno Diallo va evidenciar la seva progressió a les semifinals de l'Internationaux de France, la prova de la Copa del Món de gimnàstica artística que se celebra aquest cap de setmana a París. Les bones prestacions de Diallo i les seves excel·lents sensacions no van ser suficients per classificar-se per a les finals de cap dels tres aparells en què va competir: barres paral·leles, cavall amb arcs i terra.

Diallo va obrir la jornada executant l'exercici de terra, el qual no havia pogut entrenar durant les dues últimes setmanes com a conseqüència d'un profund tall al dit gros del peu dret que es va fer durant un entrenament. El gimnasta el va completar sense cap caiguda i va rebre una qualificació de 13,2 punts, que li va valdre el vint-i-quatrè lloc a les semifinals.

Tot seguit, Thierno Diallo va mostrar les seves habilitats al cavall amb arcs. La seva lluïda actuació en aquest aparell li va reportar 13,4 punts i una meritòria setzena posició, la millor d'ahir. A més, cal destacar que l'exercici que va executar el manresà a París era nou, ja que l'ha dotat de més dificultats tècniques per assolir millors puntuacions finals.

Per últim, el gimnasta també va estrenar un nou exercici a les bar-res paral·leles. Els jutges el van qualificar amb 12,850 punts, tot i que Diallo tampoc va caure en cap ocasió. Aquesta puntuació el va situar en el lloc vint-i-tresè.

Només dos gimnastes de la selecció estatal van fer-se amb un lloc per a les finals d'avui: Rayderley Zapata hi competirà en terra i Néstor Abad, a les paral·leles.

Durant les dues properes setmanes, els candidats a integrar la selecció espanyola al proper Mundial de Doha seran sotmesos a diversos test pels tècnics federatius al CAR de Madrid, abans de prendre una decisió definitiva.