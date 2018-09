L'Igualada juga una segona part efectiva i goleja un inferior Balaguer

L'Igualada va sumar la seva segona victòria consecutiva de la temporada, després de golejar el Balaguer en una efectiva represa. Durant els primers compassos, l'equip entrenat per Moha portava la batuta del joc però sense crear ocasions de perill. Pedro va tenir la primera opció clara de gol, al minut 17, però el seu xut de falta va ser desviat pel porter visitant. Simón va definir amb una solvent vaselina a passada Delgado, a la mitja hora de joc, per inaugurar el marcador.

El visitant Hichem, just abans d'arribar al descans, empatava després d'aprofitar una pugna aèria davant la defensa blava. A la represa, els igualadins van sortir molt forts i van dominar sense problemes. Martí Just va aprofitar una pilota a l'espai per superar el porter i posar el 2-1. Els locals no van saber sentenciar el matx fins al minut 73, quan el local Simón va marcar el 3-1 amb un fort xut i, a l'afegit, Omar va fer el 4-1 final.